Cristiano Ronaldo lidera la lista de los futbolistas mejor pagados, según Forbes

Cristiano Ronaldo lo hizo otra vez. El astro portugués, actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudita, encabeza por sexto año consecutivo la prestigiosa lista de los futbolistas mejor pagados del mundo publicada por Forbes. Con ingresos estimados en 239 millones de euros, el luso se mantiene como el rey absoluto de los salarios y los contratos comerciales en el futbol global.

El cinco veces ganador del Balón de Oro demuestra que, incluso a los 40 años, sigue siendo una marca poderosa dentro y fuera del campo. Su contrato millonario con el club saudí, sumado a acuerdos comerciales con Nike, Binance y Clear, lo colocan en la cima de una industria donde el rendimiento deportivo y el marketing van de la mano.

Cristiano Ronaldo | AP

¿Por qué Cristiano Ronaldo sigue dominando a pesar del paso del tiempo?

La respuesta está en su impacto global. Más allá de los goles o los títulos, Cristiano Ronaldo es una máquina de influencia. Su presencia en redes sociales —con más de 630 millones de seguidores en Instagram— lo convierte en el deportista más seguido del planeta, lo que se traduce en un atractivo inigualable para las marcas internacionales.

Esa capacidad de mantener su valor comercial intacto, incluso tras dejar el futbol europeo, explica por qué sigue superando a figuras más jóvenes como Kylian Mbappé, Erling Haaland o Vinicius Jr.. En un mercado cada vez más competitivo, Ronaldo no solo se mantiene vigente, sino que sigue marcando la pauta económica del deporte.

Messi y Benzema completan el podio de oro

En el segundo puesto se encuentra Lionel Messi, con 111 millones de euros, gracias a su rol en el Inter Miami y su éxito fuera del campo, donde genera cerca de 60 millones en patrocinios. El argentino continúa siendo el atleta más rentable en términos de imagen global. En tercer lugar aparece Karim Benzema, del Al-Ittihad, con 89 millones, confirmando el poder económico de la Saudi Pro League en el mercado futbolístico actual.

Completan el ‘top 10’ nombres como Kylian Mbappé (81 millones), Erling Haaland (68), Vinicius Jr. (51), Mohamed Salah (47), Sadio Mané (46), Jude Bellingham (37) y el joven prodigio Lamine Yamal (36,5), quien con apenas 18 años debuta entre los futbolistas mejor pagados del mundo.

A nivel global, los diez jugadores más rentables del planeta generarán un total de 808 millones de euros durante la temporada 2025-26, una cifra ligeramente inferior (4 por ciento) respecto al año anterior. Aun así, el negocio del futbol sigue siendo uno de los más lucrativos del deporte mundial, impulsado por contratos récord, publicidad y el creciente peso de las ligas emergentes.

En cuanto a representación por ligas, la LaLiga lidera con cuatro jugadores, seguida por la Saudi Pro League (tres) y la Premier League (dos), evidenciando el nuevo orden económico del futbol global.

