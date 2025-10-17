Cole Palmer fuera casi seis semanas por problemas en la ingle

El britanico estaría de regreso hasta finales del mes de noviembre

Cole Palmer en Chelsea
Cole Palmer en Chelsea | AP
Associated Press (AP)
17 de Octubre de 2025

El mediapunta del Chelsea, Cole Palmer, estará fuera otras seis semanas debido a sus continuos problemas en la ingle, dijo el viernes el técnico Enzo Maresca, durante conferencia de prensa.

Cole Palmer tras el Mundial de Clubes | @colepalmer_00

El internacional inglés no ha jugado para el Chelsea desde la derrota ante el Manchester United el 20 de septiembre, cuando abandonó el campo a mitad de la primera mitad debido a una recurrencia de la lesión en la ingle que lo había estado afectando a principios de la temporada.

Equipo del Chelsea | @colepalmer_00

Siete juegos de Premier League fuera

Maresca había dicho previamente que esperaba que Palmer estuviera disponible tras el último parón internacional, pero, antes del partido de la Premier League del Chelsea contra el Nottingham Forest el sábado, dijo: 'Me equivoqué. Desafortunadamente, probablemente estará de baja seis semanas más. Así que, esta es la actualización'.

Palmer en Stamford Bridge | @ChelseaFC

Maresca dijo que Palmer no requiere cirugía de ingle y agregó: "Tratamos de proteger a Cole tanto como podemos y lo más importante es que cuando regrese, esté completamente en forma".

Según el nuevo calendario, Palmer podría perderse alrededor de seis o siete partidos de la Premier League, así como tres partidos de la Liga de Campeones y el viaje de la Copa de la Liga inglesa a Wolverhampton el 29 de octubre.

“Reemplazar a Cole es difícil”, dijo Maresca, “porque Cole es un jugador muy importante para nosotros, probablemente uno de los mejores de la Premier League. Necesitamos encontrar una solución diferente, habilidades diferentes. No tenemos otro jugador como Cole. Cole es único”.

Palmer y Enzo Maresca | @colepalmer_00

