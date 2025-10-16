Renovación de Neymar con Santos en duda por estado físico del jugador

El delantero nuevamente está en recuperación por un problema físico y las negociaciones se han pausado

Renovación de Neymar con Santos en duda por estado físico del jugador
Renovación de Neymar con Santos en duda por estado físico del jugador | INSTAGRAM: @neymarjr
Ana Patricia Spíndola Andrade
16 de Octubre de 2025

Futuro incierto para Neymar. El emblemático jugador brasileño concluye contrato con Santos en diciembre de este año y de momento el club no tiene claro si darle una oportunidad más o no al delantero. 

Desde su regreso al club paulista en enero de este año, Ney ha tenido apariciones irregulares, afectado por las lesiones. Actualmente está de nuevo en recuperación por un problema en el muslo, que lo tiene fuera de actividad desde septiembre. 

Neymar está en rehabilitación nuevamente con Santos
Neymar está en rehabilitación nuevamente con Santos | INSTAGRAM: @neymarjr

Por ello, en medio de la lucha por alejarse de zona de descenso en el Brasileirão, el Peixe puso en pausa la renovación de contrato. Según ESPN, la directiva no tiene prisa y se tomarán su tiempo en analizar la situación antes de tomar una decisión. +

Estado físico de Neymar genera inquietud 

El medio mencionado destacó dos principales aspectos por los cuales en Santos no están convencidos de extender el vínculo de inmediato. El primero es la condición física del futbolista, que en esta segunda etapa se ha perdido 13 juegos por cuestiones de salud o lesiones. 

La renovación de Neymar está en duda
La renovación de Neymar está en duda | INSTAGRAM: @neymarjr

El segundo problema es salario elevado de Neymar, por lo que incluso a pesar de su buena relación, las negociaciones por ahora estarían en pausa. De lado del club, en junio aseguraron que renovarían a finales de año, pero en aquel momento el futbolista estaba en buen momento, por lo que la situación ha cambiado. 

Con 33 años, el 19 de septiembre recibió el diagnóstico de lesión en el músculo recto femoral del muslo derecho. Es su tercera lesión desde su regreso y se espera que regrese en noviembre. Por ahora, suma seis goles y tres asistencias en 21 juegos, 17 de ellos como titular. 

Neymar nuevamente está lesionado
Neymar nuevamente está lesionado | INSTAGRAM: @neymarjr

¿Cuáles son los próximos partidos de Santos? 

El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda tendrá dos compromisos más en octubre, el primero en casa el próximo lunes 20 de octubre ante Vitória. Dicho compromiso está programado a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y será clave en la lucha por el no descenso, pues hay tres puntos de diferencia entre Santos en el sitio 16 y su rival en el 17. 

Porteriormente, el conjunto alvinegro tendrá una complicada visita ante Botafogo, por ahora en el quinto puesto de la tabla. Este partido está previsto para el domingo 26 de octubre, a las 13:00 horas.

Neymar no ha podido rendir físicamente
Neymar no ha podido rendir físicamente | INSTAGRAM: @neymarjr

TE PUEDE INTERESAR

Arabia Saudita celebra su pase al Mundial con un premio millonario

Internacionales | 16/10/2025

Arabia Saudita celebra su pase al Mundial con un premio millonario para sus jugadores
Javier Milei no tiene planeado asistir a Final del Mundial Sub 20, asegura vocero presidencial

Futbol Internacional | 16/10/2025

Javier Milei no tiene planeado asistir a Final del Mundial Sub 20, asegura vocero presidencial
Tripleta mexicana fue designada para pitar inauguración del Mundial Sub 17 Femenil

Futbol Internacional | 16/10/2025

Tripleta mexicana fue designada para pitar inauguración del Mundial Sub 17 Femenil
Te recomendamos
Con 28 selecciones clasificadas así marchan los bombos previo al Mundial de 2026
Futbol
CONMEBOL

LO ÚLTIMO

 