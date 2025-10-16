Renovación de Neymar con Santos en duda por estado físico del jugador

Futuro incierto para Neymar. El emblemático jugador brasileño concluye contrato con Santos en diciembre de este año y de momento el club no tiene claro si darle una oportunidad más o no al delantero.

Desde su regreso al club paulista en enero de este año, Ney ha tenido apariciones irregulares, afectado por las lesiones. Actualmente está de nuevo en recuperación por un problema en el muslo, que lo tiene fuera de actividad desde septiembre.

Neymar está en rehabilitación nuevamente con Santos | INSTAGRAM: @neymarjr

Por ello, en medio de la lucha por alejarse de zona de descenso en el Brasileirão, el Peixe puso en pausa la renovación de contrato. Según ESPN, la directiva no tiene prisa y se tomarán su tiempo en analizar la situación antes de tomar una decisión. +

Estado físico de Neymar genera inquietud

El medio mencionado destacó dos principales aspectos por los cuales en Santos no están convencidos de extender el vínculo de inmediato. El primero es la condición física del futbolista, que en esta segunda etapa se ha perdido 13 juegos por cuestiones de salud o lesiones.

La renovación de Neymar está en duda | INSTAGRAM: @neymarjr

El segundo problema es salario elevado de Neymar, por lo que incluso a pesar de su buena relación, las negociaciones por ahora estarían en pausa. De lado del club, en junio aseguraron que renovarían a finales de año, pero en aquel momento el futbolista estaba en buen momento, por lo que la situación ha cambiado.

Con 33 años, el 19 de septiembre recibió el diagnóstico de lesión en el músculo recto femoral del muslo derecho. Es su tercera lesión desde su regreso y se espera que regrese en noviembre. Por ahora, suma seis goles y tres asistencias en 21 juegos, 17 de ellos como titular.

Neymar nuevamente está lesionado | INSTAGRAM: @neymarjr

¿Cuáles son los próximos partidos de Santos?

El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda tendrá dos compromisos más en octubre, el primero en casa el próximo lunes 20 de octubre ante Vitória. Dicho compromiso está programado a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) y será clave en la lucha por el no descenso, pues hay tres puntos de diferencia entre Santos en el sitio 16 y su rival en el 17.

Porteriormente, el conjunto alvinegro tendrá una complicada visita ante Botafogo, por ahora en el quinto puesto de la tabla. Este partido está previsto para el domingo 26 de octubre, a las 13:00 horas.

Neymar no ha podido rendir físicamente | INSTAGRAM: @neymarjr