Tripleta mexicana fue designada para pitar inauguración del Mundial Sub 17 Femenil

El Mundial Femenil Sub 17 está próximo a comenzar y lo hará con un fuerte sello mexicano, ya que la FIFA ha designado a una tripleta de árbitras aztecas para dirigir el partido inaugural.

El encuentro de apertura, que se celebrará este viernes 17 de octubre en Rabat, Marruecos, enfrentará a la selección anfitriona contra la potencia sudamericana Brasil, en un duelo de alto perfil para dar inicio al campeonato juvenil.

Las mexicanas al mando del partido

El equipo arbitral mexicano designado para el crucial encuentro estará liderado por Lizzet García como árbitra central, y estará acompañada en las bandas por Aranza Quero y Jessica Morales, quienes fungirán como asistentes.

Estas tres oficiales forman parte del contingente de cuatro árbitras mexicanas seleccionadas por el organismos para participar en el torneo, que se extenderá hasta el 8 de noviembre.

La cuarta representante mexicana en el cuerpo arbitral es Mayra Mora Cerero, quien también está considerada para dirigir partidos durante el campeonato.

Silbantes de experiencia

La central Lizzet García es una figura con amplia experiencia, especialmente en la Liga MX Femenil, donde ha dirigido partidos de alto calibre, incluyendo Finales de Liga y el Campeón de Campeones. Su debut profesional se remonta a 2016, y en 2022 recibió su Gafete FIFA como árbitra central, lo que le ha permitido participar en eventos internacionales.

Las asistentes Aranza Quero y Jessica Morales también cuentan con una trayectoria robusta en el futbol mexicano, destacando su participación constante en encuentros de la Liga MX y Liga MX Femenil.