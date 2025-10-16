Con 28 selecciones clasificadas así marchan los bombos previo al Mundial de 2026

A solo unos meses de que ruede el balón Trionda en la cancha del Estadio Banorte (Azteca), las selecciones comienzan a acomodarse para lo que será la primera parte de la fiesta mundialista del siguiente verano, el Sorteo de la Fase de Grupos.

¿Cómo van los bombos previo al sorteo?

Uno de los factores más importantes y del que poco se habla es el sorteo de las selecciones para la Fase de Grupos del Mundial 2026, la cual ya tiene a 28 de las 48 protagonistas listas para enfrentar el torneo de futbol más importante del mundo.

Con solo un parón de Fecha FIFA restante, así van quedando los Bombos para encarar la próxima Copa del mundo, unas selecciones aún en espera de conseguir su pase y otras que se definirán hasta el mes de enero cuando se jueguen los partidos de repechaje en México.

Bombo 1

En esta parte se colocan las cabezas de serie, es decir, los anfitriones y las mejores selecciones rankeadas por FIFA, por ahora con solo seis confirmados y cinco de manera tentativa:

México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil e Inglaterra. Con base a sus eliminatorias aunque aún sin calificar de manera oficial, aquí también se colocaron las selecciones de España, Francia, Portugal, Países Bajos y Bélgica.

Bombo 2 (de igual maner rankeados por su FIFA):

Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur y Ecuador.

Bombo 3:

Australia, Egipto, Argelia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán y Sudáfrica, a la espera que se sigan definiendo las eliminatorias en UEFA, ya que dependiendo de quién avance, podría mover el acomodo.

Bombo 4:

Arabia Saudita, Jordania, Cabo Verde, Ghana y Nueva Zelanda tras la Fecha FIFA, además de los ganadores del Repechaje Intercontinental y de las selecciones de Concacaf que se logren clasificar.

¿Cuándo se definen las últimas selecciones?

El último parón de Fecha FIFA será el próximo 5 de noviembre, donde quedarán definidas las selecciones estante para el mundial, además los duelos de repechaje para de esta manera tener listos a los protagonistas del torneo.

El Sorteo de la Fase de Grupos para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025, desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C., Estados Unidos.

