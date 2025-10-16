Real Madrid busca un cambio histórico en su modelo de propiedad

Real Madrid podría vivir un importante cambio en su estructura, pues según reportes de The Athletic, el conjunto Blanco explora la posibilidad de que inversionistas externos puedan comprar acciones del club por primera vez en la historia.

Pérez en partido | MEXSPORT

¿Cuál sería el cambio estructural del Real Madrid?

Desde su fundación y hasta ahora, el Real Madrid ha sido manejado por un modelo de socios, quienes son consultados para votación sobre algún cambio importante en la estructura del club. Barcelona, Athletic Club y Osasuna utilizan la misma fórmula.

Ahora, la idea de Real Madrid es llevar un modelo similar al de la regla de la Bundesliga, la cual es entregar un 50+1 a los socios y lo restante a los inversionistas. Bayern Munich pertenece en un 76% a un grupo de aficionados y socios, mientras que el 24% es para empresas externas.

La razón por la cual Florentino Pérez quiere este cambio debido a las complicaciones que el mercado del futbol actual impone. El propio presidente del Real Madrid ha manifestado esta preocupación para poder competir de manera óptima.

De acuerdo a The Athletic, Florentino Pérez presentará la propuesta próximamente en la Asamblea General de 2025, aunque todavía no hay fecha para discutirlo, se espera que se realice a finales de noviembre para definir el futuro del Real Madrid.

En conferencia | MEXSPORT

¿Por qué Real Madrid busca vender acciones a inversionistas externos?

La posible apertura del Real Madrid a capital externo marcaría un cambio histórico en su modelo institucional, ya que sería la primera vez que el club permitiría participación accionaria fuera del control de sus socios. Este paso buscaría fortalecer la estabilidad económica a largo plazo y mantener la competitividad frente a clubes-empresa como el Manchester City, PSG o Chelsea, respaldados por grandes consorcios internacionales.

Sin embargo, la idea no ha estado exenta de controversia. Algunos sectores del madridismo consideran que esta medida podría poner en riesgo la identidad y el control tradicional que los socios han mantenido durante más de un siglo. Para ellos, el modelo actual garantiza independencia y una conexión directa con la afición, valores que temen se diluyan con la entrada de inversionistas privados.

En caso de aprobarse, el Real Madrid se convertiría en un pionero entre los clubes gestionados por socios al adoptar un esquema híbrido que combine inversión privada con control popular. La propuesta de Florentino Pérez, aún en fase de estudio, promete abrir un intenso debate sobre el futuro financiero y la esencia institucional de uno de los equipos más emblemáticos del mundo.

Pérez con Real Madrid | MEXSPORT