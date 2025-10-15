Trump amenaza con retirar los partidos del Mundial 2026 de Boston

El presidente Donald Trump amenazó el martes con trasladar los partidos de la Copa Mundial que se jugarán el próximo año en los suburbios de Boston, después de sugerir que partes de la ciudad habían sido "tomadas" por los disturbios.

Foxborough, Massachusetts, sede de los Patriotas de Nueva Inglaterra de la NFL y a unos 48 kilómetros de Boston, albergará partidos mientras Estados Unidos coorganiza la Copa Mundial de 2026 con México y Canadá.

A Trump le preguntaron sobre la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, una demócrata a la que calificó de "inteligente" pero de "izquierda radical".

¿Qué dijo Trump sobre quitar partidos de Boston del Mundial 2026?

"Podríamos quitárnoslos", dijo Trump sobre los partidos de la Copa Mundial. "Quiero mucho a la gente de Boston y sé que las entradas para los partidos están agotadas. Pero su alcaldesa no es buena".

Sugirió que “están tomando partes de Boston” sin ofrecer detalles, pero agregó que “podríamos recuperarlos en unos dos segundos”.

La administración Trump ya ha desplegado tropas de la Guardia Nacional en Washington y Memphis, y los esfuerzos por hacerlo en Chicago y Portland, Oregón, han provocado luchas legales.

La oficina de Wu no reaccionó directamente a la amenaza de Trump, emitiendo una declaración que decía: "Boston se siente honrado y emocionado de ser sede de los partidos de la Copa del Mundo, y esperamos dar la bienvenida a los fanáticos de todo el mundo a nuestra hermosa ciudad, la cuna de la libertad y la ciudad de los campeones".

Los comentarios de Trump se produjeron durante su reunión con el presidente argentino Javier Milei, y no quedó claro de inmediato a qué se refería con la toma de algunas zonas de Boston. Sin embargo, a principios de este mes, se produjeron múltiples arrestos en relación con una protesta pro palestina que se tornó violenta en Boston Common. Cuatro policías resultaron heridos.

Trump ha sugerido previamente que podría declarar ciudades "no seguras" para el torneo de futbol de 104 partidos y modificar un plan detallado de organización que la FIFA confirmó en 2022. Este incluye partidos en estadios de la NFL cerca de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

¿Donald Trump puede cambiar sedes del Mundial?

Las sedes del Mundial no dependen de Trump. Las 11 ciudades estadounidenses —más tres en México y dos en Canadá— tienen contratos con la FIFA, que enfrentaría importantes problemas logísticos y legales para realizar cambios en los ocho meses previos al inicio del torneo el 11 de junio.

"Es un torneo de la FIFA, es jurisdicción de la FIFA, la FIFA toma esas decisiones", dijo el vicepresidente del organismo que rige el futbol, Victor Montagliani, a principios de este mes en una conferencia de negocios deportivos en Londres.

Sin embargo, Trump dijo: “Si alguien está haciendo un mal trabajo y siento que hay condiciones inseguras, llamaría a Gianni, el jefe de la FIFA, que es fenomenal, y le diría: 'Mudémonos a otro lugar' y lo harían”.

El presidente se refería al director de la FIFA, Gianni Infantino, un aliado cercano. Trump dijo que a Infantino "no le encantaría hacerlo, pero lo haría con mucha facilidad".

