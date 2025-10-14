Lionel Scaloni elogia a México: "Tengo un gran respeto, son una selección histórica"

El técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, destacó en una entrevista con Olé dentro de la previa de su próximo partido amistoso frente a Puerto Rico rumbo a la Copa del Mundo 2026 en el Chase Stadium, el entrenador resaltó la importancia de estos partidos para afinar el rendimiento y destacó el crecimiento del futbol en la región de CONCACAF.

Scaloni se refirió especialmente a la rivalidad con México, uno de las rivalidades más mencionadas para la albiceleste, asegurando que siente un "gran respeto" por el Tri y su tradición futbolística. Además, el entrenador argentino habló sobre el impacto global de Lionel Messi, el desarrollo de las juveniles y los valores que transmite el equipo campeón del mundo a las nuevas generaciones.

Scaloni dirigirá a su selección ante Puerto Rico | AP

Respeto por México y visión sobre los rivales de CONCACAF

Consultado sobre la histórica rivalidad con la Selección Mexicana, Scaloni fue claro al destacar el respeto mutuo entre ambos equipos. "Tengo un gran respeto por México, tienen una cultura futbolística enorme y una gran selección", expresó. Para el técnico, la rivalidad que suele generar expectativa mediática no trasciende al vestuario: "Puede ser más lo que se alimenta en la prensa o redes sociales, pero al final somos dos selecciones históricas que se enfrentan y cada una quiere ganar", sentenció.

El entrenador también se refirió al nivel de las selecciones de CONCACAF, dejando en claro que Argentina no subestima a ningún rival. "Creemos que no hay partido fácil, lo tenemos recontra sabido. Son selecciones que representan lo mejor de cada país", afirmó. También valoró la oportunidad de enfrentar a distintos estilos y destacó que cada encuentro sirve para fortalecer el espíritu competitivo del grupo antes de la gran cita del 2026, en donde defenderán su 'corona'.

Scaloni atribuye la rivalidad entre Argentina y México a la prensa | MexSport

Respecto al duelo ante Puerto Rico, Scaloni mostró interés y respeto por el equipo caribeño. "Hemos analizado su selección como hacemos con todos. Han hecho buenos partidos y estuvieron cerca de clasificar. No hay rival fácil, máximo respeto", dijo. Además, compartió un mensaje inspirador para los jugadores y aficionados boricuas: "Que sueñen y disfruten del camino. No siempre se llega, pero el camino siempre está bueno".

Messi, las juveniles y los próximos desafíos de Argentina

El entrenador campeón del mundo también habló sobre la expectativa que genera Lionel Messi en cada presentación de la Albiceleste. "Cada vez que sucede esto, quedamos con la boca abierta. Es increíble lo que transmite", comentó Scaloni. Sobre la posibilidad de que el capitán juegue ante Puerto Rico, adelantó: "Vamos a hablar con él, pero seguramente lo veremos en cancha para que la gente lo pueda disfrutar".

Lionel Scaloni campeón del mundo en 2022 | MexSport

En otro momento de la charla, Scaloni destacó el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico de las divisiones juveniles de la AFA. "Están haciendo un trabajo envidiable. Bernardo Romeo, Placente, Aimar, Quiroga, Garcé y todos los chicos lo hacen con un amor propio que se nota", reconoció. Para el DT, este proceso es clave para el futuro del futbol argentino y la renovación generacional.

Finalmente, al ser consultado sobre la posible Finalissima ante España, Scaloni aclaró que aún no hay información oficial. "No sabemos nada. Preguntamos y no tenemos conocimiento del tema. Por ahora no hay nada confirmado", respondió. Mientras tanto, el estratega mantiene el foco en los amistosos que servirán como ensayo rumbo al próximo Mundial, con un grupo que sigue combinando experiencia, juventud y el sello de la Scaloneta.

También ha sido campeón de Copa América | MexSport