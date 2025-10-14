Italia vence sin problemas a Israel en un partido con máxima seguridad

El partido entre Italia e Israel se disputó el martes en un ambiente controlado, con una operación de seguridad sin precedentes que incluyó francotiradores, helicópteros, drones y un amplio despliegue policial. A pesar de las tensiones en torno al conflicto en Medio Oriente, Italia se impuso 3-0 sin interrupciones en el terreno de juego.

El compromiso fue catalogado por las autoridades italianas como un evento de “máximo riesgo”, pese a la reciente tregua que detuvo temporalmente dos años de enfrentamientos en Gaza. Desde las primeras horas del martes, Udine se convirtió prácticamente en una zona militarizada, para garantizar la seguridad en el estadio.

Hubo extrema seguridad | AP

Manifestaciones y tensión

Mientras tanto, en el centro de la ciudad, unas 10 mil personas participaron en una marcha pro-palestina, que durante tres horas transcurrió de forma pacífica hasta que un pequeño grupo de unas 50 personas se enfrentó con la policía.

Las fuerzas del orden respondieron con cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, quienes intentaban superar los cordones de seguridad y dirigirse hacia el estadio, ubicado en las afueras de Udine.

Cabe destacar que, hubo más gente en la protesta en el centro de la ciudad que en el estadio pues, sólo 9 mil personas asistieron al inmueble con capacidad para 25 mil.

Protestaron en la ciudad | AP

Así ganó Italia

A pesar de que la seguridad se llevó los reflectores, Italia cumplió con las expectativas y venció a Israel sin complicaciones. La Selección Azzurri comandada por Mateo Retegui logró llevarse los tres puntos para alcanzar los 15 en el torneo clasificatorio y asegurar su lugar en los playoffs de la eliminatoria europea.

El delantero del Al-Qadsiah apareció en dos ocasiones para ayudar a su equipo a sacar la victoria. La primera de estas fue en tiempo añadido en la primera parte desde los once pasos. Al 74 firmaría su doblete con un golazo al ángulo.

La goleada la firmaría el central de la Roma, Gianluca Mancini, con una anotación ya cuando se vivían los últimos minutos del partido y la victoria estaba asegurada para los italianos.

Fue el goleador del partido | AP

Lo que sigue para Italia

Los azzurri cerrarán su participación en las eliminatorias ante Moldova y Noruega con dos partidos, por lo que buscarán llegar superar a los nórdicos en puntos y clasificar al mundial directamente. En caso de no lograrlo tendrá que pelar por su puesto en los Playoffs del torneo.

Quieren volver al Mundial | AP