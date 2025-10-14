Inglaterra sella pase al Mundial 2026 tras festín sobre Letonia

La Selección de Inglaterra se convirtió en la primera clasificada, por parte de Europa, al Mundial 2026, luego de imponerse por goleada de 5-0 sobre Letonia en el Estadio Daugava para confirmar su liderato con 18 unidades.

Anthony Gordon abriría el marcador antes de la media hora de juego, el jugador del Newcastle definiría el primero para catapultar su cuarto gol en los últimos seis partidos jugados con club y selección en todas las competiciones.

Harry Kane l AP

Harry Kane parecería en los minutos finales de la primera parte y al 44’ pondría el segundo para visita y en cuestión de segundos haría su doblete después del tiro penal para extender la ventaja en el Daugava y con eso se irían al descanso.

Para la segunda parte, llegaría Maksimis Tonisevs y finalmente Eberechi Eze en el minuto 86 sellaría la victoria y el pase a la Copa del Mundo. Cabe mencionar, que se termina esta Fecha FIFA con ‘Los Tres Leones’ como el único clasificado.

Inglaterra l AP

Clasificada al Mundial 2026

Inglaterra lidera el Grupo K con una marca perfecta en las eliminatorias. Bajo la dirección de Thomas Tuchel, el seleccionado mantuvo un estilo dominante, sólido en defensa y efectivo en ataque. Con ese triunfo ante Letonia confirmó ser una candidata para la próxima justa.

Cabe mencionar que confirmó su pase con anticipación y tendrá que terminar con sus respectivos enfrentamientos destacando como uno de los primeros selecciones europeas en sellar su cupo.

Selección de Inglaterra l AP

¿Cuál será su objetivo?

Con la expansión del torneo a 48 selecciones, la fase de grupos será más amplia, pero eso no resta exigencia: aún habrá que superar grupos fuertes, octavos, cuartos, etc, el camino para pelear por el título será exigente para el torneo en Norteamérica.

Para los aficionados ingleses, hay expectativas de que este sea otro Mundial en el que pueden aspirar a volver a semifinales algo que no logran desde 2018 y que ahora buscan para soñar con volver alzar el título mundial.

Kane l AP