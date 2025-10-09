Inglaterra aplasta a Gales en Wembley y extiende su racha de más de 40 años sin perder el derbi británico

La selección de Inglaterra se impuso por 3-0 en Wembley a su similar de Gales, en una edición más del derbi británico, una de las rivalidades más antiguas en la historia del futbol, pero ahora en una versión amistosa, que sirvió para que ambos equipos tomen ritmo de cara a sus siguientes compromisos por la Eliminatoria de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

Y fue justo pensando en las Eliminatorias que Thomas Tuchel, técnico de Los Tres Leones decidió dejar en el banquillo al capitán Harry Kane, pues el próximo martes tienen un duelo clave de visita ante Letonia. La ausencia del 'Hurrikane' se sumó a las ya conocidas, también por lesión de Jude Bellingham, Jack Grealish y Phil Foden.

Ingleses y galeses no se veían las caras desde la fase de grupos del pasado Qatar 2022 en la fase de grupos, donde los ingleses se impusieron por 0-3, resultado que se repitió en este encuentro a favor del Equipo de la Rosa.



Morgan Rogers celebra su gol con John Stones | AP

DOMINIO INGLÉS ABSOLUTO

Y es que sólo tuvieron que transcurrir tres minutos desde el silbato inicial para que Inglaterra mostrara su mejor forma de juego. Tras el cobro de un tiro de equina y un defectuoso remate a de John Stones, Bukayo Saka, lejos de dejar escapar el balón por la línea final, peleó por el esférico y mandó un servicio retrasado para un Morgan Rogers que no desaprovechó el regalo de Saka para inaugurar el marcador con un disparo cruzado.

Apenas superados los 10 minutos de juego, cayó el segundo tanto de Inglaterra tras una serie de rebotes dentro del área después de un tiro de esquina, Ollie Watkins sacó ventaja de la displicencia de la zaga galesa para empujar el balón al fondo de las redes.

El tercer tanto de Los Tres Leones llegó al minuto 20 cuando Bukayo Saka recibió por banda derecha y, tras un par de amagues, recortó hacia el centro para sacar un potente disparo con su pierna izquierda que mandó el balón al ángulo superior derecho de la portería de Karl Darlow, que sólo se aventó para hacer lucir mejor la foto del golazo del jugador del Arsenal.

Ollie Watkins empuja el balón al fondo de las redes | AP

Al 39' las alarmas en Inglaterra se encendieron cuando Watkins se estrelló contra el poste de la portería rival al intentar rematar un centro que no logró conectar y, por el contrario, se llevó un fuerte golpe en la rodilla, afortunadamente para el conjunto de la isla el futbolista pudo continuar en el encuentro, pero ya no salió al terreno de juego para el segundo tiempo, su lugar lo ocupó Marcus Rashford.

COMPLEMENTO DE TRÁMITE

Para la segunda mitad, los ingleses quitaron el pie del acelerador y su jugada más peligrosa llegó al 51' de tiempo corrido cuando Rogers se quedó cerca de su doblete con un disparo que se estrelló. Dejó estremeciendo el trazado de la portería de los Dragones.

Fue hasta el 55' que llegó la primera importante para Gales con un remate de volea de David Brooks que fue contenido por la atinada intervención de Jordan Pickford.



Karl Darlow se lanzó pero no llegó al disparo de Saka | AP

VICTORIA 70 DE INGLATERRA

Con esta victoria, los Tres Leones ampliaron su historial favorable ante los Dragones, pues tras 105 encuentros, incluido este amistoso, los ingleses han ganado 70, por 14 triunfos de los galeses y 21 empates.

Los Dragones no saben lo que es vencer a su eterno rival desde 1984, cuando los derrotaron por la mínima diferencia en el Racecourse Ground, de Wrexham con gol de Mark Hughes.