¿Gilberto Mora el nuevo Cuauhtémoc Blanco? La opinión de Nacho Ambriz sobre el juvenil

La Selección Mexicana y el futbol nacional en general volvió a tener una luz de esperanza con Gilberto Mora. El futbolista de los Xolos de Tijuana se convirtió en el eje del equipo que comanda Eduardo Arce, el cual buscará su pase a las Semifinales del Mundial de la especialidad Sub-20.

Las comparaciones comenzaron a crecer desde que el futbolista despegó, por lo que varios expertos dieron su opinión sobre 'Morita'. Una de las declaraciones más recientes fue la de Ignacio Ambriz, entrenador de León, quien aseguró que el talento de Gilberto es algo excepcional y lo comparó con una figura del balompié nacional.

Gilberto Mora | MEXSPORT

"Viene la última etapa para decir quién puede aparecer, tipo Gilberto Mora, quien ya empieza a ser una realidad. A lo mejor todavía no, pero se empieza a acercar a jugadores con ese gran talento que me recuerda a Cuauhtémoc Blanco, de Alberto Aspe, ‘Cabrito’ Arellano, Ramón Ramírez", comentó ‘Nacho’ en entrevista con TUDN.

De igual forma, el exentrenador de equipos como Toluca, América y Santos, comentó que una gran parte de la evolución de Mora fue el actual entrenador de Tijuana, Sebastián 'Loco' Abreu. "La otra parte importante, para mí, por la experiencia que tiene y el camino que tuvo (como jugador) es el ‘Loquito’ Abreu. Su entrenador, el otro papá, el que lo ve, lo regaña, lo abraza; escuchas en entrevistas que se ve que es muy cercano".

Blanco en Selección | MEXSPORT

"No salvará a México": Ignacio Ambriz

Sin embargo, pese a los grandes halagos que dio sobre el juvenil mexicano, Ambriz añadió que tampoco se debe ser muy duro con el futbolista. Nacho sentenció su intervención sobre Abreu con una frase no solo para los aficionados, sino para todos los medios en general.

"No hay que cargarle que será quien salve a México, no" aseveró el también exjugador. Ambriz tuvo la osadía de también debutar a algunos jugadores, como es el caso del delantero de la Selección Mexicana, Tahiel Jiménez.

Gilberto Mora | MEXSPORT

¿Cuál es el primer recuerdo de Ambriz con Mora?

Ignacio Ambriz terminó su intervención con su primer recuerdo de Mora, al cual conoció el día de su debut. En ese entonces, Nacho era entrenador de Santos Laguna y presenció el histórico acontecimiento en primera fila.

"Es un chico que está haciendo las cosas bien. Contra mí debutó, yo era entrenador de Santos. Recuerdo que lo jalé y le pregunté si era su debut, me dijo: 'sí, profe'. Imagínate, bien chiquito; tiene un gran talento, es de los pocos que México ha tenido la fortuna de sacar", sentenció Ambriz.

Gilberto Mora | MEXSPORT