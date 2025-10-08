Mundial Sub 17: Anuncian la primera convocatoria para el torneo juvenil

Por el tercer título Mundial. La Selección Mexicana Sub 17 se alista para la justa mundialista de la categoría que se celebrará en Qatar el próximo noviembre por lo que el entrenador técnico Carlos Cariño anunció su prelista para el torneo.

A partir de esta edición, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA contó con una serie de cambios en su formato adoptados por la FIFA durante 2023. Ahora el torneo se jugará en el formato de 48 equipos en lugar de los torneos anteriores de 24 equipos.

La Selección Mexicana fue sorteada al Grupo F, mismo que compartirá con Costa de Marfil, Corea del Sur y Suiza. Ahora buscará avanzar en busca de repetir lo hecho en Perú 2005 y México 2011 donde levantó el título mundial en ambas ocasiones.

Anunció su convocatoria | IMAGO7

La prelista mexicana

La Selección Mexicana Sub-17 tendrá una concentración en octubre, en el Centro de Alto Rendimiento, para empezar a definir su convocatoria rumbo al torneo internacional. Para esta concentración, el DT eligió a 22 futbolistas entre los que se destacan hijos de figuras aztecas del pasado.

Lucca Vuoso, Aldo de Nigris y Máximo Reyes encabezan la lista de la Selección menor. Los hijos de Matías Vuoso, Aldo De Nigris, Joaquín Reyes buscarán seguir el paso de sus padres y representar a la Selección Mexicana y de paso brillar en un mundial juvenil.

Los hijos de los futbolistas encabezan la lista | IMAGO7

¿Gilberto Mora jugará el Mundial?

La gran incógnita de la Selección juvenil será la convocatoria de Gilberto Mora. El futbolista de 16 años da la edad par disputar el torneo en Qatar, sin embargo, al participar en el actual Mundial Sub 20 y con las miras de jugar en el Mundial mayor el próximo año, se ha optado por no llamarlo al Mundial Sub 17.

Con esto, el futbolista podrá volver a jugar con los Xolos de Tijuana, así como con la Selección Mayor durante la siguiente fecha FIFA de noviembre, donde el Tri se medirá ante Uruguay y Paraguay.

Mora no será convocado | MEXSPORT

Convocatoria completa

PORTEROS

Abdon Emanuel Turrubiates Calderón (León)

Matías Velázquez Cantú (Santos Laguna)

Santiago López Rodríguez (Toluca)

DEFENSAS

Jhonnatan Tadeo Grajales D'Gomez (Chivas)

Michael Daniel Corona Ojeda (León)

José Mariano Arnoldo Navarro López (Pachuca)

Adrián Itzani Villa Zárate (Pachuca)

Félix Contreras (Real Salt Lake)

Bryan Ronaldo Salazar Ángeles (Tigres)

Ian Fernando Olvera Chavarría (Xolos)

MEDIOS

Íñigo Borgio Cibrián (CD Leganés)

Gael Alejandro García Ortega (Chivas)

Óscar Rafino Pineda Torres (Chicago Fire SC)

Kenneth Martínez Esquivel (FC Juárez)

Karin Alexander Hernández Luna (León)

Jorge Sánchez Ramos (Rayados)

DELANTEROS

Luis Mario Gamboa Carrillo (Atlas)

Alex Aiden Gutiérrez Almaguer (Cruz Azul)

José Humberto Mancilla López (Pumas)

Aldo Patricio De Nigris González (Rayados)

Máximo Reyes Nájera (Santos Laguna)

Lucca Joel Vuoso Ramos (Santos Laguna)

Así es su lista | IMAGO7