Hugo Camberos destaca el triunfo ante Chile: 'Dimos un golpe de autoridad'

México dio un golpe de autoridad en el Mundial Sub 20, o al menos así lo consideró Hugo Camberos. El Tricolor sigue invicto y avanzando en el torneo tras eliminar al equipo local, Chile, gracias a un contundente 4-1. Ahora espera rival en la siguiente ronda.

A pesar del resultado abultado, México batalló durante una al menos una hora. El marcador lo abrió Tahiel Jiménez al 26 y no fue sino hasta el minuto 67 que pudieron extender la ventaja con un tanto de Iker Fimbres. Ya en los minutos finales apareció Hugo Camberos con un doblete para sentenciar el resultado y la victoria.

Ahora el Tri estará al pendiente del partido entre Argentina y Nigeria pues, el ganador de este partido se enfrentará al cuadro azteca el próximo sábado en los Cuartos de Final del torneo.

Golearon a Chile | MEXSPORT

Un golpe de autoridad

Tras el resultado, el goleador Camberos no dudó dos veces en celebrar el triunfo y de paso advertir a su próximo rival. En entrevista con TUDN, el canterano de Chivas minimizó su doblete confesando que el resultado es más importante que sus anotaciones.

"Muy contento por todos, esto no es sólo mío, sino que de todo el equipo. (El triunfo) fue muy importante, nos va a dar un golpe de autoridad, un golpe anímico para la siguiente ronda y ya estamos pensando en el siguiente rival", confesó el futbolista.

Destacó el resultado | MEXSPORT

Con este resultado México demostró que es uno de los grandes candidatos a levantar el título al final del torneo. Esto debido a que sigue invicto sólo Japón y Argentina han tenido mejor participación al haber ganado sus tres partidos de Fase de Grupos. El Tri por su parte, suma dos empates y dos triunfos.

Esperan rival | MEXSPORT

¿Cuál ha sido la mejor participación del Tri en un Mundial Sub 20?

Con esta gran actuación, México ilusiona a sus aficionados con la posibilidad de igualar o mejorar su mejor participación en el mundial de la categoría. Hasta el momento, el Tri cuenta con un segundo lugar y con un tercero, nunca han podido quedar campeones.

En la primera edición del certamen, Tunes 1977 perdieron en la Final ante la Unión Soviética, mientas que en Colombia 2011 se quedaron con el tercer lugar tras perder en Semifinales ante Brasil y vencer a Francia por el juego del tercer puesto.

Siguen avanzando | RÉCORD