Javier Aguirre le responde a la afición que pide que no deje tomar a Gilberto Mora: "Es buenísimo ¿Cómo?"

El técnico de la selección nacional reaccionó con risas a las peticiones de la afición que no permita que Mora se acerque al alcohol

La afición le hizo una petición muy especial al Vasco
Marcos Olvera García
7 de Octubre de 2025

Este martes, en Copa del Mundo Sub-20 que se juega en Chile, la Selección Mexicana de la categoría se enfrentará al combinado local en los Octavos de Final del Mundial, donde Gilberto Mora es uno de los jugadores a seguir en el equipo de Eduardo Arce.

Previo a este encuentro, la Selección Mexicana Mayor, dirigida por Javier Aguirre, tuvo un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento en la Ciudad de México, previo a los encuentros frente a Ecuador y Colombia de la Fecha FIFA, donde la afición le hizo un pedido muy especial al técnico mexicano.

Aguirre responde a la afición | FOTO TOMADA DEL VIDEO
Los aficionados que se hicieron presentes al sur de la CDMX, le pidieron al Vasco que no dejara a Gilberto Mora probar el alcohol, específicamente el Bacardi, a lo que el entrenador mexicano respondió con una sonrisa en el rostro: "Es buenísimo el Bacardi ¿Cómo?", comentó Aguirre.

Aguirre entrenó a puerta cerrada para preparar el encuentro frente Colombia, que se juega el próximo sábado en el AT&T Stadium en Dallas, antes de enfrentar a Ecuador en el Estadio Akron en Guadalajara, Jalisco.

México se enfrentará a Chile en el Sub-20 | MEXSPORT
México Sub-20 por el pase a Cuartos de Final

El Tricolor de Eduardo Arce se enfrentará, en Valparaíso, a la Selección de Chile de la categoría, donde buscan su pase a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo sub-20.

México no avanza a unos Cuartos de Final en un Mundial de esta categoría desde la edición del 2017, cuando avanzaron como segundos de grupos, vencieron a Senegal en Octavos de Final y cayeron por la mínima diferencia contra Inglaterra.

Javier Aguirre dirigiendo un entrenamiento | MEXSPORT
El Tri cerrará 2025 con otros dos amistosos

La Selección Mexicana, además de los partidos que tienen contra Colombia y Ecuador, tienen un par de partidos programados para la Fecha FIFA del mes de noviembre, la cual, será la última del año calendario.

El Tricolor jugará contra Paraguay y Uruguay en noviembre, contra los uruguayos se jugará en el Estadio Corona, en Torreón, mientras que ante Paraguay se disputarán en el Alamodome.

México se enfrentará a Chile en el Sub-20 | MEXSPORT
