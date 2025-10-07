Mikel Arriola e Iñigo Riestra obtienen nuevas posiciones dentro de FIFA

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer que, mediante una circular emitida por la Secretaría General de la FIFA, se confirmaron los nuevos nombramientos de presidentes, vicepresidentes y miembros de las comisiones permanentes del máximo organismo rector del futbol mundial, para el ciclo que va de 2025 a 2029.

Este movimiento se enmarca en una profunda reestructuración de las comisiones permanentes de la FIFA, cuyo principal objetivo es incrementar la participación de las federaciones miembros en la toma de decisiones clave. La FIFA busca, además, fortalecer la presencia de las mujeres en los órganos de poder y garantizar una mayor diversidad en perfiles, regiones y géneros, promoviendo así un futbol más inclusivo y representativo a nivel global.

Para México, estos cambios representan una victoria importante, dado que la FMF logró colocar a cuatro de sus destacados representantes en posiciones estratégicas dentro del organismo internacional. Estos nombramientos reflejan el creciente compromiso de la federación mexicana con la participación activa en los órganos del futbol mundial y el reconocimiento de su liderazgo en el continente.

Mikel Arriola, quien actualmente ocupa el cargo de Comisionado de la FMF, fue designado como Vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes. Arriola, durante varios años, ha sido una figura influyente en el futbol mexicano, y su nuevo cargo refuerza su papel en la gestión técnica y deportiva a nivel internacional.

Por otra parte, Íñigo Riestra, Secretario General de la FMF, fue nombrado miembro de la Comisión de Relaciones Institucionales de la FIFA. Su experiencia en temas de gobernanza y relaciones institucionales será clave para fortalecer los vínculos entre México y la estructura global del fútbol.

En el ámbito del futbol femenino, Mariana Gutiérrez, Presidenta de la Liga MX Femenil, fue elegida para colaborar en la Comisión de Grupos de Interés del Futbol Femenino. Este nombramiento es un paso importante para promover la igualdad de género y potenciar el desarrollo del futbol en ambas ramas a nivel internacional.

Finalmente, Paola López, Secretaria de la Comisión de Controversias de la FMF, integrará la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Su participación en este órgano asegura que las cuestiones legales y de controversias en el deporte tengan una representación mexicana en las decisiones que afecten a los clubes y jugadores del mundo.

Estos nombramientos no solo consolidan la presencia de México en los órganos de decisión del futbol mundial, sino que también reflejan un compromiso con la diversidad y la inclusión. La federación mexicana continúa demostrando su liderazgo y su intención de contribuir a construir un futbol más justo, equitativo y representativo a nivel global.