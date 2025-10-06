Javier Aguirre justifica decisión de que Gilberto Mora jugara el Mundial Sub-20

La Selección Mexicana disputará los Octavos de Final de la Copa Mundial Sub-20 este martes, con Gilberto Mora como su principal figura. El jugador de Xolos de Tijuana lleva tres goles en la Fase de Grupos, dos en el empate contra la Selección de España y el penal de la victoria contra Marruecos.

Sin embargo, una de las dudas que han surgido es por qué, mientras la Roja no llevó a jugadores como Lamine Yamal, que ya ha disputado torneos importantes con la mayor, Mora no se quedó en México para ser opción para Javier Aguirre. Pero a pesar de las críticas, el 'Vasco' justificó la decisión.

Mora es el goleador del Tri en el Mundial Sub-20 | MEXSPORT

¿Por qué Javier Aguirre no contempló a Mora para los amistosos?

Mora debutó con el Tri mayor en la pasada Copa Oro 2025, en la cual fue titular en los partidos de Cuartos de Final, de Semifinal y en la Final contra Estados Unidos. No obstante, Aguirre y los directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Duilio Davino y Andrés Lillini, decidieron que era mejor que continuara con su proceso en la Sub-20.

"Pensamos que en su día era el siguiente escalón deportivo para él, lo más fácil para mí era 'échamelo y lo tengo en los amistosos, lo voy llevando de la mano', pero ese Mundial con chavos de su edad, con un ambiente distinto le va a venir bien para entenderse con los chavos", declaró en entrevista con TUDN.

Gilberto Mora debutó con la Selección Mayor en la Copa Oro | IMAGO 7

Enfatizó que aunque con la mayor gana cierto tipo de experiencia, sí se distingue del grupo, algo que no ocurre con categorías inferiores. "Es su hábitat, a nivel internacional y lo que le viene, sería fantástico para todos, lo decidimos con calma", añadió Aguirre, quien consideró que Tijuana también ha llevado un buen proceso con Gilberto.

"Gilberto tuvo la gran fortuna que está muy bien arropado, su entorno familiar y profesional. Jorge Hank se ha empeñado en llevarlo bien, cuidarlo, rodearlo de gente buena, la agencia que lo representa es muy buena y su familia, los padres, he hablado con ellos. Su carácter es centrado y con 16 años", finalizó.

Mora ha sido figura del Mundial Sub-20 | MEXSPORT

¿Cuándo juega la Selección Mexicana Sub-20 y cuándo la mayor?

El equipo dirigido por Eduardo Arce, con el cual Gilberto Mora buscará ser determinante de nuevo, enfrentará a la Selección de Chile este martes 7 de octubre en el inicio de los Octavos de Final del mundial de la categoría. El encuentro está programado a las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Mientras que en el caso del equipo dirigido por el 'Vasco', tendrá su amistoso contra la Selección Colombiana el próximo sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. El partido está programado para disputarse a las 19:00 horas.

Gilberto Mora no fue contemplado con la Selección Mayor | IMAGO 7