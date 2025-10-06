Hugo Camberos acerca de Gilberto Mora: "De él puedes esperar cualquier cosa"

Como compañeros de la Selección Mexicana, Gilberto Mora y Hugo Camberos han compartido muchos momentos importantes en el vestidor del Tri, incluso ya dentro de la Copa del Mundo Sub 20. Ahora, el jugador de Chivas ha elogiado a su compañero, asegurando que hace muchas cosas que son difíciles de ver en un jugador del futbol mexicano.

Además, a tan solo un día de enfrentarse a Chile, la selección anfitriona del Mundial como parte de los Octavos de Final, los dirigidos por Eduardo Arce siguen afinando detalles de cara al compromiso definitivo.

Mora ha sido el jugador más importante para México en la Copa | MexSport

Un compañero sorprendente

Como parte de las declaraciones previas al partido ante la selección chilena, Hugo Camberos ha llenado de elogios a Gilberto Mora, reconociendo que con la edad que tiene, se ha incorporado de buena manera a los vestidores de todas las categorías de las selecciones nacionales de las que ha sido parte a pesar de su corta edad.

"De Gilberto Mora puedes esperar cualquier cosa, la primera vez que me tocó una concentración con él, decía cómo puede hacer eso. Verlo crecer, me da gusto, que vengan jugadores así en México, que confían en nosotros y esperar cualquier cosa de él. Nos conocemos un poquito, sabemos las características de todo y formar un equipo", declaró el fubolista rojiblanco.

'Morita' ha recibido elogios por parte de los directivos | MexSport

'Morita' ha sido el autor de tres goles y una asistencia a lo largo de la Copa para el combinado azteca, liderando el grupo de jugadores que Eduardo Arce, exentrenador de Puebla, seleccionó para encarar la competencia, por lo que 'levanta la mano' como el jugador a seguir para los mexicanos, algo que sabe de sobra Camberos: "Siempre el equipo está al 100 por ciento, siempre damos lo mejor de lo mismo, hace que el equipo sea competitivo", agregó.

Con bajas, pero con objetivos fijos

A pesar de haber conseguido el pase a la ronda de Octavos de Final como segundo lugar del Grupo C, México también tuvo una mala noticia en ese compromiso al perder a uno de sus jugadores por un bastante fuerte golpe en la cabeza. Mateo Levy no podrá ser parte del equipo de Arce a pesar de que recientemente se ha dado a conocer que su recuperación ha sido más que favorable, pero no ha sido dado de alta aún.

Camberos sabe que Mora es un compañero idóneo | MexSport

De cara al partido de Octavos, el entrenador del Tri, Eduardo Arce ha dado declaraciones acerca de lo que espera del partido ante los anfitriones de la Copa Mundial Sub 20, advirtiendo que seguramente se vea a una Selección de Chile proponiendo más al ataque debido a que serán el cuadro local.

"No creo que haya tanta desesperación, las fases finales son de paciencia. Ellos son los locales, tendrán ese plus de ir a buscarnos, de tener ímpetu", destacó el encargado de la búsqueda de un pase a Cuartos de Final para México.

Arce es el actual entrenador del Tri Sub 20 | MexSport