¿Cómo le ha ido a México en los Mundiales Sub-17 y Sub-20 cuando enfrentan al anfitrión?

México, con una actuación sólida y consistente (sin derrotas en grupo), arrancó con buen pie frente a un poderoso Brasil, mantuvo el control ante España y remató con autoridad ante Marruecos, asegurando su boleto para desafiar a Chile en instancia de eliminación directa del Mundial Sub-20.

Las sensaciones de ilusión han crecido debido al momento que vive el Tri especialmente con sus destacadas figuras tanto Gilberto Mora, quien ha destacado con goles su presencia dinámica dentro del campo así como Obed Vargas.

Gilberto Mora l AP

Resultados en Sub-20

En el primer Mundial Sub‑20 de la historia (1977, sede Túnez), México debutó contra el país anfitrión, Túnez, y obtuvo una victoria contundente por 6‑0 en fase de grupos. En otras ediciones Sub‑20, México ha logrado resultados positivos ante sedes: por ejemplo, empató 1‑1 contra Japón en el Mundial Sub‑20 de 1979, también en fase de grupos.

México ante Brasil l AP

Posteriormente se siguió contabilizando por dos ediciones más, en 1991 perdió ante Portugal 2-1, mientras que, la más reciente se dio en Colombia 2011 donde sorprendió a James Rodríguez y compañía con un 3-1.

En general, el saldo histórico de México frente a los países anfitriones en los Mundiales Sub‑20 es bastante favorable: más triunfos que derrotas, con buena diferencia de goles cuando consigue imponerse.

Tri l AP

Resultados en Sub-17

Uno de los ejemplos más recientes y destacables ocurrió en el Mundial Sub‑17 de 2015, en Chile como país sede. México enfrentó al anfitrión en los octavos de final y lo derrotó 4‑1, remontando después de un gol inicial de Chile.

En otra edición, en 2017 también en Chile, México y el anfitrión empataron 0‑0 durante la fase de grupos. Otro caso más antiguo: en 1993, México cayó 1‑2 contra Japón, en ese entonces anfitrión del Mundial Sub‑17, en fase de grupos.

Un detalle interesante: cuando México ha ganado ante un anfitrión, lo ha hecho remontando o mostrando carácter en instancias decisivas (ejemplo de Chile 2015). Eso indica que no se intimida demasiado por el ambiente de localía en esas ocasiones.

Mundial Sub-20 l AP

Sub-20.

1977 | 6-0 Túnez

1979 | 1-1 Japón

1991 | 1-2 Portugal

2011 | 3-1 Colombia

Sub-17

1993 l 1-2 Japón

2015 l 4-1 Chile

2017 l 1-2 Chile