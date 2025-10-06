¿Se acerca el retiro? LeBron James manda un enigmático mensaje en redes sociales

Todo parece indicar que, después de 22 años de carrera, LeBron James estaría cerca de ponerle el punto final a su longeva participación en la National Basketball Association, o al menos es lo que ha dejado a entrever luego de una enigmática publicación en redes sociales.

En sus perfiles, James publicó un video con el mensaje "The decisions of all decisions" asegurando que dará a conocer una decisión crucial el próximo martes 7 de octubre en punto de las 12:00 hrs del este.

LeBron hará un anuncio importante el próximo martes | CAPTURA

Recordemos que, en 2010, LeBron James anunció su transferencia de los Cleveland Cavaliers al Miami Heat en un programa televisado llamado "The Decision", ahora, con "The Second Decision" se espera que Lebron anuncie un cambio, que lo alejaría de Los Angeles Lakers o confirme su retirada del baloncesto.

La pretemporada de la NBA comenzó a principios del mes de octubre, Los Lakers (sin LeBron) han jugado dos partidos, donde han perdido en ambos, primero frente a los Phoenix Suns y después contra los Golden State Warriors.

LeBron James podría anunciar su retiro | AP

Los equipos de LeBron James

"El Rey" fue seleccionado por los Cleveland Cavaliers en 2003, después de estar siete años en la organización, anunció su salida en 2010, cuando llegó al Miami Heat, donde pasó cuatro temporadas.

En 2014, James regresó a los Cavs y cuando todos pensaban que "El Rey" se retiraría en 2018 LeBron confirmó que jugaría con Los Angeles Laker, equipo en donde ya tiene siete campañas.

LeBron James podría anunciar su retiro | AP

Récords y palmarés

LeBron James ha llegado en 10 ocasiones a las Finales de la NBA, ganando cuatro y perdiendo seis, además de haber ganado tres medallas de oro y una de bronce con la selección de Estados Unidos en Juegos Olímpicos.

James es el máximo anotador en la historia de la NBA, es el jugador con más minutos disputados en la historia de la Asociación y, entre otras tantas cosas, es uno de los cuatro jugadores en lograr un triple-doble en un All-Star Game de la NBA