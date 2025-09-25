Scottie Pippen revela que su relación con Michael Jordan "no era muy cercana"

Una de las grandes leyendas de la NBA, Scottie Pippen habló sobre una de las mejores duplas en la historia de la liga, la cual compartía con Michael Jordan en los Chicago Bulls, equipo que hizo una dinastía con seis anillos en ocho años.

Jordan y Pippen en acción | X: CAPTURA DE PANTALLA

Pippen fue uno de los elementos que abrió el camino para que hoy se pueda entender lo que es la NBA. Además de estar en los Bulls, formó parte del Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, lo que lo coloca como una leyenda del basquetbol.

Contrario a lo que los aficionados podían llegar a pensar, Pippen y Jordan no mantenían una relación perfecta, y el exjugador de 60 años de edad aseguró que no fue cercana, pero que lo importante era la química dentro de la duela.

¿Qué dijo Pippen sobre su relación con Michael Jordan?

“Nunca fue una relación muy cercana. Pero cuando tocábamos, teníamos mucha química. Así es este negocio. Lo mismo con Phil Jackson. Ya no somos amigos cercanos. Así es la vida, las cosas cambian”, dijo Scottie Pippen en entrevista con Marca.

Las declaraciones de Pippen resonaron en los aficionados de la NBA, pues se trata de dos jugadores que brindaron múltiples alegrías y la razón por la cual muchos comenzaron a seguir la liga. Pese a ello, valoran que la relación fuera diplomática en aquel entonces.

Pippen y Jordan captados en Bulls | X: CAPTURA DE PANTALLA

Pippen y su opinión sobre los Warriors de 2016

Por otro lado, Pippen dio su opinión sobre los Warriors de 2016, quienes fueron comandados por un espectacular Stephen Curry. Para Scottie, las reglas de los 90, impedirían a Golden State desplegar su juego característico.

“Si juegas con las reglas actuales, sería una cosa. Pero con las reglas de los 90, Curry no sería lo mismo. Si jugáramos en su época, sería como jugar en libertad: nadie te agarra, nadie te detiene. No sé quién ganaría. No estábamos obligados a tirar de 25 a 50 triples por partido.

Probablemente ganarían en ese sentido, porque tienen a dos de los mejores tiradores como Steph y Klay. Pero jugábamos físico, defendíamos duro. Hicimos que los equipos anotaran solo 75 u 80 puntos. Hoy eso es casi imposible”, agregó Pippen.

Jordan y Pippen en festejo | X: CAPTURA DE PANTALLA