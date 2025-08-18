Dennis Rodman, leyenda de la NBA, sorprende con historias de fiestas con Putin y charlas con Kim Jong-un

El excéntrico exjugador y cinco veces Campeón de la NBA, Dennis Rodman, volvió a acaparar titulares con sus polémicas declaraciones. Durante un streaming con el youtuber N3ON, el exbasquetbolista estadounidense relató nuevas anécdotas de sus encuentros con el presidente ruso Vladimir Putin y reforzó su conocida amistad con el líder norcoreano Kim Jong-un.

Kin Jong-un y Dennis Rodman I AP

Encuentros con Vladimir Putin

Rodman, histórico con los Chicago Bulls, aseguró que mantiene una relación cercana con el mandatario ruso, a quien describió como "un tipo genial".

"Conozco a Putin muy bien. Lo he visto cinco veces. Tiene su propio hotel, su propio concesionario de Ferrari y Lamborghini. Me dijo: ‘Dennis, ¿quieres un Lamborghini?’. Yo le dije que sí y lo tuve durante una semana", recordó entre risas.

El exjugador también narró extravagantes cenas y reuniones con Putin, rodeadas de lujos, modelos y un ambiente que, según él, parecía “sacado de una película de Hollywood”. Su vínculo con Rusia no es nuevo: en 2014 viajó al país como “embajador del baloncesto” a propuesta del propio presidente.

Putin, en una reunión I AP

La relación con Kim Jong-un

Rodman también habló de su duradera amistad con Kim Jong-un, iniciada en 2013 tras un partido de exhibición en Pyongyang. Según contó, el líder norcoreano le habría expresado su deseo de visitar Estados Unidos. La relación entre ambos ha sido objeto de controversia, pero Rodman insiste en que ha servido como un puente de comunicación no oficial entre Corea del Norte y Occidente.

El líder norcoreano I AP

El viaje cancelado por el caso Griner

Otro episodio que recordó Rodman fue su frustrada intervención en la liberación de Brittney Griner, la estrella de la WNBA detenida en Rusia en 2022 por posesión de cannabis. Aunque llegó a asegurar que tenía permiso para viajar a Moscú y mediar en las negociaciones, canceló el plan luego de que funcionarios estadounidenses le advirtieran que podría complicar el proceso. Finalmente, Griner fue liberada el 8 de diciembre de 2022 en un intercambio de prisioneros entre Washington y Moscú.

El Gusano, un histórico en la NBA I ESPECIAL