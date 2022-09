Dennis Rodman: Película sobre el viaje a Las Vegas del exbasquetbolista tiene protagonista

La empresa de entretenimiento Lionsgate hará una película sobre Dennis Rodman y su conocido viaje de 48 horas que tuvo a Las Vegas, Nevada, durante la temporada NBA 1997-98.

Y la empresa ya tendría al actor que protagonizará esta cinta; se trata de Jonathan Majors, quien ya tendría negociaciones avanzadas para convertirse en Rodman en la película.

Durante la temporada NBA 1997-98, Rodman sintió que necesitaba alejarse de las canchas, aunque fuera unos días; pero, a pesar de que Michael Jordan advirtió a Phil Jackson que si le daba permiso a Dennis era probable que no volviera, el entrenador de los Bulls accedió y le concedió 48 horas libres.

Este capítulo tuvo su eco en la serie 'The Last Dance', que trataba la última temporada de Jordan como jugador de los Bulls y se dice que de no ser porque Michael tuvo que ir a sacar a Rodman del cuarto donde estaba, ‘El Gusano’ no volvía para jugar el resto de la temporada, los Playoffs y las Finales NBA 1998.

"Llamaron a la puerta y era Michael Jordan. Me escondí. No quería que me viera así y me metí detrás del sofá con las sábanas encima”, confesó Carmen Electra en la serie documental de MJ, ‘The Last Dance’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NEYMAR: EL BRASILEÑO RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS TRAS APOYAR A BOLSONARO