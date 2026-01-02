Bob Marley y el Ajax: El legado rastafari en Ámsterdam

El vínculo entre la música de Bob Marley y el Ajax de Ámsterdam nació de forma espontánea y orgánica. Durante un partido amistoso en Gales hace varios años, el DJ del estadio decidió reproducir una canción icónica. Los seguidores visitantes adoptaron el tema de inmediato, convirtiéndolo en su himno de paz y alegría en cada grada.

Ajax con playera inspirada en Bob Marley | AP

¿Cuál es la relación de Bob Marley y el Ajax?

La melodía de "Three Every Little Thing" resuena con fuerza en el Johan Cruyff Arena durante cada compromiso local. Esta tradición se consolidó como una seña de identidad única para la afición más apasionada de los Países Bajos. El ambiente se transforma cuando miles de voces entonan las letras que invitan al optimismo y la esperanza constante.

El club decidió rendir un homenaje oficial a esta relación cultural mediante el diseño de una indumentaria especial. La camiseta negra con detalles en verde, amarillo y rojo se convirtió en un éxito de ventas sin precedentes. Este gesto fortaleció el lazo emocional entre la familia Marley y la directiva del equipo de futbol.

Ky-Mani Marley, hijo del legendario cantante, visitó el estadio para cantar junto a la marea roja y blanca. La emoción de ver a un descendiente directo del astro jamaicano en el césped fue un momento histórico. Aquella noche, la música y el deporte se fundieron en un solo sentimiento de unidad y respeto absoluto.

Playera inspirada en Bob Marley | AP

Filosofía conectada con Ajax

La filosofía rastafari de libertad y amor encaja perfectamente con el espíritu rebelde y creativo del club neerlandés. El Ajax siempre ha buscado distinguirse por un estilo de juego vistoso que privilegia el espectáculo sobre el resultado. Esta mentalidad permite que expresiones culturales tan diversas encuentren un refugio seguro en su entorno deportivo.

Los seguidores del futbol en todo el planeta admiran cómo una canción de reggae puede unir a tantas personas distintas. No se trata solo de una moda pasajera, sino de un legado que se transmite de padres a hijos. La presencia de Bob Marley vive en cada rincón del estadio a través de banderas y cánticos.

Incluso en los momentos de derrota, la letra de Marley recuerda a los fanáticos que todo estará bien al final. Esta actitud positiva ayuda a gestionar las presiones propias de una competencia tan exigente como la Eredivisie. La música funciona como un bálsamo necesario ante la intensidad que rodea a los grandes equipos europeos.

El fenómeno del Ajax y Bob Marley representa uno de los capítulos más bellos de la cultura popular contemporánea. Es la prueba fehaciente de que el arte no conoce fronteras ni límites cuando el mensaje es auténtico. Hoy, Ámsterdam baila al ritmo del reggae mientras busca nuevos éxitos en los terrenos de juego.

Festejo | AP



