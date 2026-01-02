Lamine Yamal responde a Pere Milla y prende el Derbi entre Espanyol y Barcelona

El Derbi catalán entre el Espanyol y Barcelona empieza a fuerza con par de mensaje picantes por parte de Pere Milla y Lamine Yamal, este último respondiendo con una imagen icónica frente a la afición de los ‘periqutios’ con una frase que ha calado hondo en el vecino de Cataluña.`

Lamine Yamal l AP

Todo comenzó con el jugador del Espanyol en el que le cuestionaran: “¿A quién quieres pisar, a Joan Garcia o a Lamine Yamal?”, Milla respondiendo entre risas: “Yo creo que a Lamine”, respuesta que encendió la previa del partido.

Tras las polémicas palabras respondió Lamine Yamal con una foto en una de sus historias en redes sociales en donde se aprecia junto a Alejandro Baldé con las manos extendidas frente a un sector de la afición del rival acompañado de la frase: “Ganas de volver”.

¿Estará Yamal vs Espanyol?

El FC Barcelona encara su primer desafío del año con una incertidumbre de peso en su alineación titular. Lamine Yamal genera dudas tras retirarse de la Ciudad Deportiva sin participar en la sesión grupal. Este hecho ocurre a escasas horas del enfrentamiento clave contra el Espanyol en el RCDE Stadium.

La prensa local captó al joven atacante mientras salía de las instalaciones de forma prematura. El club guarda silencio oficial y no ofrece detalles sobre el estado físico de su máxima figura actual. Los aficionados temen que una molestia muscular impida su participación en este compromiso de la jornada dieciocho.

Hansi Flick espera por la evolución del dorsal diez para definir su estrategia ofensiva de este sábado. La sesión de este viernes resultará determinante para conocer si el futbolista entra en la convocatoria final. Una ausencia del extremo restaría desequilibrio y capacidad de remate al esquema del conjunto azulgrana.

Imagen retadora l CAPTURA

¿Cómo llegan?

El liderato de LaLiga está en juego para los visitantes, quienes acumulan cuarenta y dos unidades totales. El Real Madrid acecha de cerca y cualquier tropiezo en campo rival reduciría la distancia de seguridad. El Barcelona necesita sumar de a tres para mantener la calma en este inicio de enero.

El Espanyol atraviesa una etapa brillante y ocupa plazas de honor en la tabla general. Los periquitos sueñan con Europa y ven en este duelo la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa. El ambiente en Cornellà será hostil para un líder que llega con dudas físicas.