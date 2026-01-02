Calendario de verificación vehicular 2026: fechas y autos que deben verificar en CDMX

La verificación vehicular del primer semestre de 2026 en la Ciudad de México ya cuenta con calendario oficial, el cual establece las fechas en las que los automovilistas deberán cumplir con este trámite obligatorio para poder circular sin restricciones.

El proceso aplica para vehículos de uso particular y se organiza de acuerdo con el color del engomado y el último dígito de la placa, con el objetivo de distribuir la demanda y evitar saturaciones en los verificentros.

La verificación vehicular del primer semestre de 2026 se realiza de enero a junio en CDMX./ Sedema

Las autoridades ambientales capitalinas recordaron que el cumplimiento de la verificación es indispensable para obtener el holograma correspondiente y evitar multas, así como restricciones a la circulación dentro del programa Hoy No Circula.

Durante el primer semestre del año, los automovilistas tendrán un periodo específico de dos meses para realizar la verificación, dependiendo de las características de su vehículo.

¿Qué autos deben verificar de enero a junio de 2026?

El calendario establece el siguiente orden para la verificación vehicular:

En enero y febrero deben verificar los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 o 6.

En febrero y marzo, corresponde a los autos con engomado rosa y placas 7 u 8.

Durante marzo y abril, deberán acudir los vehículos con engomado rojo y terminación 3 o 4.

En abril y mayo, es el turno del engomado verde con placas 1 o 2.

Finalmente, en mayo y junio, verifican los autos con engomado azul y terminación 9 o 0.

Los vehículos con holograma Doble Cero, Cero, eléctricos e híbridos mantienen beneficios especiales y están exentos de la verificación semestral mientras su holograma se encuentre vigente.

El calendario de verificación se organiza por color de engomado y terminación de placas./ Sedema

Recomendaciones para realizar la verificación

Se recomienda a los automovilistas agendar su cita con anticipación, revisar que el vehículo se encuentre en condiciones mecánicas adecuadas y acudir a un verificentro autorizado para evitar contratiempos.

Cumplir con el calendario de verificación no solo evita sanciones económicas, sino que contribuye a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en la capital.

El primer semestre de 2026 marca así el inicio de un nuevo ciclo de verificación, clave para la movilidad y el cuidado ambiental en la Ciudad de México.