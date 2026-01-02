¿Mhoni Vidente predijo el sismo de hoy 2 de enero de 2026? Esto fue lo que dijo

Luego del sismo registrado este 2 de enero de 2026, usuarios en redes sociales retomaron predicciones atribuidas a Mhoni Vidente, quien en meses anteriores aseguró que el nuevo año estaría marcado por una intensa actividad sísmica en distintas regiones.

Tras el movimiento telúrico, comenzaron a circular fragmentos de entrevistas y transmisiones donde la vidente señalaba que “2026 será un año de sismos”, frase que volvió a colocarse entre las principales tendencias digitales tras lo ocurrido.

La frase “2026 será un año de sismos” volvió a viralizarse tras el movimiento telúrico./ SMN

En dichas declaraciones, Mhoni Vidente también mencionó que “enero y febrero vienen muy movidos”, mensaje que fue retomado por sus seguidores luego del temblor que se sintió en varias zonas del país.

La coincidencia entre el sismo y estas afirmaciones provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios consideraron que se trató de una predicción cumplida, mientras que otros señalaron que este tipo de mensajes deben tomarse con cautela.

El nombre de la astróloga volvió a colocarse entre los temas más buscados, impulsado por la curiosidad de quienes recuerdan predicciones pasadas relacionadas con fenómenos naturales.

Tras el sismo del 2 de enero de 2026, resurgieron predicciones atribuidas a Mhoni Vidente./ RS

¿Qué fue lo que dijo Mhoni Vidente sobre los sismos en 2026?

En mensajes difundidos previamente, Mhoni Vidente aseguró que “2026 será un año de sismos”, relacionando esta afirmación con cambios energéticos y movimientos que, desde su perspectiva, influirían en distintos países.

Estas declaraciones fueron retomadas tras el sismo del 2 de enero, alimentando la conversación digital y generando debate entre quienes creen en este tipo de predicciones y quienes las cuestionan.