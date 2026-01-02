Pensión Bienestar 2026: cuándo será el primer pago del año y quiénes lo recibirán primero

Este calendario permite que los beneficiarios sepan exactamente qué día podrían verificar el depósito en su tarjeta del Banco del Bienestar

El primer depósito del bimestre enero-febrero comenzará el lunes 5 de enero de 2026. | RS
Mariana Alcántara Contreras
2 de Enero de 2026

Con el arranque de 2026, millones de beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán el primer pago del año, correspondiente al bimestre enero-febrero, el cual iniciará el lunes 5 de enero, de acuerdo con el calendario oficial de dispersión utilizado por el programa.

El primer pago de la Pensión Bienestar 2026 iniciará el lunes 5 de enero./ RS
Este depósito es especialmente relevante, ya que será el primero en reflejar el aumento anual aplicado a la pensión, cuyo objetivo es fortalecer el apoyo económico para los adultos mayores ante el incremento en el costo de vida.

El pago se realizará de manera escalonada, siguiendo el esquema habitual que organiza los depósitos con base en la letra inicial del primer apellido, lo que permite una entrega ordenada y evita la saturación en cajeros y sucursales bancarias.

El recurso será depositado directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a ningún módulo ni realizar trámites adicionales para recibir el dinero.

El depósito del bimestre enero-febrero se realizará de forma escalonada por letra de apellido./ RS
¿Qué letras recibirán primero el pago de la Pensión Bienestar en enero 2026?

El calendario de dispersión del primer pago del año se organiza de la siguiente manera:

  • Lunes 5 de enero: A y B

  • Martes 6 de enero: C

  • Miércoles 7 de enero: D, E y F

  • Jueves 8 de enero: G

  • Viernes 9 de enero: H, I, J y K

  • Lunes 12 de enero: L

  • Martes 13 de enero: M

  • Miércoles 14 de enero: N, Ñ y O

  • Jueves 15 de enero: P y Q

  • Viernes 16 de enero: R

  • Lunes 19 de enero: S

  • Martes 20 de enero: T, U y V

  • Miércoles 21 de enero: W, X, Y y Z

Este orden permite que los beneficiarios identifiquen con claridad el día en que pueden revisar su saldo, recordando que el dinero permanece seguro en la cuenta y puede retirarse en cualquier momento.

 

Los recursos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar./ RS
Recomendaciones para beneficiarios

Se recomienda no acudir de inmediato a los cajeros el mismo día del depósito, ya que no es obligatorio retirar el dinero en la fecha exacta del pago. También es importante cuidar la tarjeta y no compartir datos personales.

El primer pago de la Pensión Bienestar 2026 marca el inicio de un nuevo año de apoyos para los adultos mayores, quienes podrán disponer del recurso conforme a sus necesidades durante el bimestre.

Los adultos mayores pueden retirar el dinero en cualquier momento, sin acudir el mismo día del pago./ RS
