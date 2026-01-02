Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Bournemouth vs Arsenal?

Los Gunners buscan mantener el paso firme y necesitan sacar un resultado positivo en Vitality Stadium

Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Bournemouth vs Arsenal?
Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Bournemouth vs Arsenal? | RÉCORD
David Torrijos Alcántara
2 de Enero de 2026

El Arsenal de Mikel Arteta viaja a la costa sur con un objetivo claro y firme. El equipo londinense pretende asegurar su posición de privilegio en la cima de la tabla general. Los Gunners enfrentan este compromiso con la seriedad que exige la cerrada disputa por el trofeo.

En juego
En juego | AP

¿Cómo llegan Bournemouth y Arsenal al duelo? 

La escuadra visitante ostenta una solidez defensiva que asusta a todos sus rivales directos. Solo doce goles en contra durante diecinueve encuentros respaldan el gran trabajo de su última línea. El triunfo reciente ante Aston Villa inyecta una dosis extra de confianza.

Bournemouth vive una realidad opuesta y camina por un sendero lleno de dudas y sombras. Los Cherries ocupan la posición quince tras una racha negativa de diez partidos sin ganar. El equipo local necesita una reacción inmediata para escapar de la zona de peligro.

El recuerdo del octubre exitoso queda lejos para una afición que sufre cada fin de semana. La goleada sufrida ante Brentford dejó heridas profundas en la estructura táctica del plantel actual. Antoine Semenyo busca socios en el ataque para romper esta dinámica de derrotas.

Festejo
Festejo | AP

La presión sobre el líder absoluto aumenta por el acecho constante del Manchester City hoy. El conjunto de Guardiola espera un tropiezo en este duelo para asaltar la primera posición. Arsenal sabe que los Citizens enfrentan al Chelsea en un choque de alta tensión.

Mikel Arteta planea una rotación inteligente para mantener la intensidad física de sus jugadores clave. El calendario de la Premier League no otorga descansos ni treguas a los aspirantes al éxito. Cada punto obtenido fuera de casa representa un paso hacia la gloria máxima.

La estadística favorece ampliamente a los londinenses en sus visitas previas a este estadio pequeño. El futbol dinámico y la posesión efectiva son las armas principales para doblegar al rival. 

¿Dónde ver Bournemouth vs Arsenal?

  • Fecha: Sábado 3 de enero 
  • Hora: 11:30 horas del centro de México
  • Lugar: Vitality Stadium, Bournemouth 
  • Transmisión: Fox One 
En juego
En juego | AP


 

TE PUEDE INTERESAR

Complicaciones con el liderato de la liga árabe

Internacionales | 02/01/2026

Al-Ahli vence a Al-Nassr en un partidazo para abrir el año en la Liga de Arabia Saudita
¡Es cine! Cristopher Nolan fue captado con bufanda del Arsenal en Emirates Stadium

Futbol Internacional | 01/01/2026

¡Es cine! Cristopher Nolan fue captado con bufanda del Arsenal en Emirates Stadium
Julián Araujo, a nada de ser jugador del Celtic; Bournemouth resuelve problemas administrativos

Futbol Internacional | 01/01/2026

Julián Araujo, a nada de ser jugador del Celtic; Bournemouth resuelve problemas administrativos
Te recomendamos
Niclas Füllkrug llega al Milan, mientras Santiago Giménez sigue lesionado...
Futbol
Arsenal
Premier League

LO ÚLTIMO