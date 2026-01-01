Lionel Scaloni recibió el Año Nuevo en un lugar especial

En un regreso cargado de simbolismo y sencillez, Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina de futbol, pasó las primeras horas del 1 de enero de 2026, día de la Virgen María Madre de Dios y Divina Providencia, en las veredas de Pujato, el pueblo santafesino donde nació y mantiene estrechos lazos con sus vecinos. En lugar de grandes festejos o celebraciones privadas, el entrenador campeón del mundo eligió compartir un momento de cercanía con su comunidad local.

La escena se desarrolló frente a la casa familiar, donde Scaloni fue visto sentado en la vereda acompañado por sus padres y otros familiares. Con la tradicional caravana de coches que caracteriza las noches de Año Nuevo en localidades del interior, el entrenador saludó con gestos y sonrisas a quienes pasaban por la calle.

Scaloni l tndeportivo

Vecinos de Pujato y habitantes de localidades cercanas se acercaron espontáneamente para felicitarlo por el nuevo año y desearle éxitos en la nueva temporada futbolística. “En Pujato todos los años se reciben con una caravana, y por eso cuando el DT está, pasan a saludarlo”, explicó un medio local que difundió las imágenes del encuentro.

La elección de pasar el Año Nuevo de manera tan simple e íntima no sorprendió a quienes conocen el perfil bajo y la conexión que Scaloni siempre ha mantenido con sus raíces. Más allá de los grandes focos mediáticos y las presiones del fútbol de élite, el entrenador continúa valorando su origen y la calidez de la vida de pueblo.

Para Scaloni, este regreso a Pujato también marca el comienzo de un año clave, ya que la Selección Argentina buscará defender el título mundial en la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El estratega buscará trasladar la tranquilidad y apoyo de su pueblo hacia un equipo que encara nuevos desafíos importantes.

Lionel Scaloni l CAPTURA

Un ejemplo de humildad

Las imágenes de su saludo fueron rápidamente compartidas en redes sociales, donde aficionados expresaron admiración por la humildad y la sencillez del entrenador. A diferencia de otros festejos espectaculares por el inicio de año compartidos por figuras del deporte, la escena de Scaloni transmitió una cercanía genuina con su entorno más cercano.

La escena en Pujato contrasta también con las celebraciones más multitudinarias que varios de sus dirigidos en la Albiceleste compartieron en sus cuentas personales, mostrando la diversidad de formas en que cada integrante del plantel eligió recibir el 2026.

En familia l CAPTURA

¿Un hombre diferente?

Mientras el reloj marca el inicio de un 2026 decisivo para el futbol argentino, Lionel Scaloni ofreció una postal que refuerza su estilo personal: un entrenador sólido, tranquilo y profundamente conectado con sus raíces, dispuesto a saludar a su gente como uno más, en las veredas del pueblo que lo vio nacer.

Contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD