Scaloni sobre Lionel Messi: "Si está en condiciones, mañana jugará"

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó que contempla contar con el astro Lionel Messi en el partido amistoso contra Puerto Rico con miras a la Copa Mundial del año próximo.

"Si está en condiciones, mañana jugará", dijo Scaloni en una rueda de prensa el lunes.

La reinante Campeona del Mundo derrotó el viernes 1-0 a Venezuela, el primero de dos fogueos en Estados Unidos. El segundo amistoso será contra Puerto Rico en el estadio de Inter Miami, el club de Messi en la MLS.

Messi | AP

Messi no jugó con la selección frente a la Vinotino, pero el delantero de 38 años saltó a la cancha al día siguiente con Inter Miami y firmó un doblete para la victoria 4-0 ante Atlanta United. Su club está por completar la temporada regular de la liga de Estados Unidos y lucha para asegurar la localía en los playoffs.

"Lo vi jugar el sábado, como imagino que la mayoría", indicó Scaloni. "Terminó bien, por lo que sé, todavía no hablé (con Messi). Tenemos el último entrenamiento y hablaré con él. Veremos si está para jugar de entrada o algunos minutos. Si ha vuelto para estar con nosotros es porque va a tener minutos pero no podría decirte cuantos".

Messi | AP

¿Quién será el capitán?

La certeza que no dio respecto del capitán Albiceleste sí la exhibió con contundencia al referirse al arquero Emiliano Martínez: "'Dibu' quiere atajar siempre, seguramente mañana ataje él", expresó Scaloni.

También reafirmó su idea de que “algunos de los chicos nuevos jueguen”, aunque señaló que la formación de la Albiceleste ya tiene una "base".

José 'Flaco' López, Aníbal Moreno y Lautaro Rivero asoman entre los rostros nuevos en la convocatoria argentina en esta ventana internacional.

Messi | AP

Caras nuevas en la Albiceleste

"La idea es que algunos de los chicos nuevos jueguen; estamos abiertos a nuevos jugadores que puedan seguir aportando, pero ya tenemos una base. Hay varios chicos con futuro de selección que iremos convocando en cuanto tengamos la posibilidad", aseveró.

En ese marco, dijo que Matías Soulé, delantero de la Roma, "está en el radar como tantos otros chicos que pueden aportar y que le ve "futuro de selección" del mismo modo que Facundo Buonanotte (Chelsea), Alejandro Garnacho (también Chelsea) y Valentín Carboni (Genoa).

Messi | AP