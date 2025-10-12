"Aprendí muchísimo": Mbappé se sincera sobre su experiencia con Messi en el PSG

A pesar de ser uno de los mejores jugadores del Real Madrid en la actualidad, Kylian Mbappé hace un par de temporadas aún era jugador de Paris Saint-Germain, equipo en el cual incluso compartió vestidor con Lionel Messi, quien ahora se encuentra jugando para el Inter de Miami en la MLS. Ante esta situación, 'Ki-Ki' ha mencionado en declaraciones recientes cuál fue su sentir como compañero de 'La Pulga' en el equipo parisino.

También fue muy claro acerca de la posibilidad de ser parte del FC Barcelona, tanto antes como en algún momento del futuro, siendo directo con la respuesta negativa, pues asegura jamás haberse planteado esa posibilidad en la cabeza.

Mbappé y Messi como compañeros en PSG | Captura de Google

Una gran plantilla sin éxito

Fue de 2021 a 2023 cuando Kylian Mbappé y Lionel Messi compartieron vestidor; sin embargo, incluso siendo compañeros de Neymar, el equipo parisino nunca pudo hacerse de ninguna UEFA Champions League con esa plantilla, algo que sí pudo suceder de manera reciente, ya sin ninguno de los dos jugadores siendo parte del equipo.

Pese a que no se cumplieron los objetivos que se tenían planteados en aquel momento, Mbappé ha recordado dicha etapa de manera emotiva, resaltando el simple hecho de compartir vestuario con el campeón del mundo.

Messi no tuvo éxito como jugador parisino | MexSport

"Fue una suerte jugar con Leo Messi. Yo no pensaba que eso fuera posible, mi sueño era llegar a Madrid, no pensaba ir al Barcelona en mi vida y pensaba que se iba a quedar en el Barcelona. Jugar con él fue muy especial, aprendí muchísimo y solo puedo agradecer lo que viví con él. Para un jugador es una oportunidad de oro poder contar con un futbolista tan especial", mencionó contundentemente.

Dupla Messi-Mbappé

Durante su etapa juntos en el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé y Lionel Messi formaron una de las duplas más destacadas del futbol europeo. De acuerdo con datos de Transfermarkt, ambos compartieron terreno de juego durante 5 mil 331 minutos, distribuidos en 67 partidos oficiales entre 2021 y 2023.

Ni siquiera juntos pudieron conseguir una 'Orejona' | Captura de Google

A lo largo de ese tiempo, su conexión ofensiva se tradujo en 34 participaciones conjuntas de gol; en 20 ocasiones, Mbappé fue el encargado de anotar tras una asistencia de Messi, mientras que en otras 14 fue el astro argentino quien marcó gracias a un pase del delantero francés.

Aunque aquella etapa en el PSG no culminó con la tan ansiada Champions League, las cifras confirman la efectividad y el impacto que ambos generaron como socios ofensivos. Más allá de los títulos, Mbappé ha reconocido que compartir vestuario con Messi fue una experiencia invaluable, de la cual asegura haber aprendido muchísimo tanto dentro como fuera del campo.

Mbappé tuvo una gran etapa como miembro de la plantilla del PSG | MexSport