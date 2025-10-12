¿Luis Suárez se retira? Publicación provoca especulaciones sobre el Pistolero

El último partido entre Inter Miami y Atlanta City no solo dejó una goleada memorable para el equipo de Florida, sino también un momento que podría marcar el inicio del final de la carrera de Luis Suárez. El delantero uruguayo alcanzó la histórica cifra de 600 goles oficiales, y acompañó el hito con un mensaje que encendió todas las alarmas sobre un posible retiro a fin de año.

Luis Suárez | AP

Un gol histórico con sabor a despedida

Luis Suárez fue protagonista al marcar uno de los tantos en la victoria de Inter Miami. Más allá del resultado, su anotación tuvo un significado especial: fue el gol número 600 en su carrera profesional, cifra que pocos futbolistas logran alcanzar. El festejo fue emotivo, pero lo que más llamó la atención fue lo que vino después.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el “Pistolero” publicó un mensaje de agradecimiento que rápidamente se viralizó:

"Si digo que lo soñé, miento, nunca creí que lograría algo así en mi carrera. Gracias a todos los clubes en los que estuve, a la Selección, a mis compañeros, técnicos, funcionarios, a mi familia y a los hinchas. Todos son parte de este logro. ‘Siempre hay una página más…’".

La frase final generó múltiples interpretaciones. Para muchos, se trató de un mensaje cargado de nostalgia y posible despedida, que podría anticipar el retiro del delantero a finales de año.

¿Despedida? | @LuisSuarez9

¿Cuándo termina el contrato de Suárez?

Actualmente, Suárez tiene contrato con Inter Miami hasta diciembre de 2025. Ni el jugador ni el club han confirmado una renovación, lo que alimenta las especulaciones sobre un retiro inminente tras una carrera plagada de éxitos.

Ante la posibilidad de que cuelgue los botines, cientos de fanáticos uruguayos comenzaron a pedirle en redes sociales un último regreso al Club Nacional, el equipo donde debutó y se formó. La frase “siempre hay una página más” fue vista por muchos como una puerta entreabierta para una despedida en su tierra natal, al estilo de las grandes leyendas.

Luis Suárez | AP

Luis Suárez ha dejado huella en cada equipo por el que pasó: Nacional, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Gremio e Inter Miami. Además, es uno de los máximos goleadores de la historia de la Selección Uruguaya. Su trayectoria está marcada por títulos, récords y una capacidad goleadora inigualable.

En la MLS, Suárez formó un dúo letal junto a Lionel Messi, reviviendo los mejores momentos de su etapa en el Barcelona. Su experiencia fue clave para posicionar a Inter Miami en el radar internacional. Sin embargo, su posible despedida marcaría también el cierre de una etapa dorada en el futbol estadounidense.

Un adiós que se siente cada vez más cerca

Aunque no ha hecho un anuncio oficial, el tono de sus mensajes y la falta de definiciones contractuales hacen pensar que Luis Suárez podría despedirse del futbol profesional a fin de año. Si es así, lo hará como uno de los delanteros más temibles de su generación, con 600 goles y un legado imposible de borrar.

Luis Suárez | AP