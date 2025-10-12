Así fue el grave error de Estados Unidos para sentenciar su eliminación del Mundial Sub-20

Un error monumental del arquero Adam Beaudry sentenció el destino de Estados Unidos en el Mundial Sub-20. Cuando el marcador aún dejaba una mínima esperanza para el equipo norteamericano, el portero cometió una salida inexplicable que terminó en el tercer gol de Marruecos, el cual selló el 1-3 definitivo y el pase de los africanos a las Semifinales.

Estados Unidos tras derrota | AP

Así fue el error de Estados Unidos que sentenció su eliminación del Mundial Sub-20

Corría el minuto 87 cuando Beaudry, en un intento innecesario por anticipar un balón sin mayor peligro, abandonó su arco y dejó el esférico servido a Marruecos y terminó a los pies de Gessime Yassine. El delantero marroquí no dudó y definió con frialdad para hundir cualquier intento de reacción estadounidense. La imagen del guardameta, tendido en el césped con la mirada perdida, resumió a la perfección el desmoronamiento de todo un equipo.

Ese error grosero fue el colofón de una noche en la que Estados Unidos se autodestruyó a base de desatenciones. Marruecos no necesitó arrasar en el juego ni generar demasiado peligro; le bastó con esperar los fallos rivales para capitalizarlos con eficacia.

El primer golpe llegó al minuto 31, cuando una mala salida de Beaudry permitió que Othmane Maamma sacara una elegante asistencia de taquito que Yassir Zabiri transformó en el 0-1. El arquero ya había dejado dudas en esa acción, aunque nadie imaginaba que su noche terminaría en desastre.

Festejo de Marruecos | AP

Estados Unidos logró empatar antes del descanso gracias a un penal que Cole Campbell convirtió al 45+6’, después de una revisión del VAR. El gol le devolvía la ilusión al conjunto dirigido por Mikey Varas, que todavía creía en la remontada.

Sin embargo, en el segundo tiempo, la desconcentración volvió a aparecer. Un saque de banda aparentemente inofensivo terminó con Joshua Wynder incrustando el balón en su propia portería al minuto 66, dándole nuevamente la ventaja a Marruecos.

El equipo africano, dirigido por Mohamed Ouahbi, mostró una madurez admirable. Supo resistir los embates del USMNT y esperó el momento justo para sentenciar con el tanto de Yassine, producto de la jugada que ya pasará a la historia como uno de los errores más costosos del torneo.

¿Contra quién jugará Marruecos en Semifinales?

Con el triunfo, Marruecos se instaló entre los cuatro mejores del mundo y enfrentará al ganador del Francia vs. Noruega. Estados Unidos, en cambio, se marcha con la sensación de haber perdido solo por su propia mano, víctima de un error que difícilmente se olvidará.

Festejo | AP