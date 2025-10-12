Ghana venció a Comoras y se califica a la Copa del Mundo del 2026

Las eliminatorias Mundialistas están llegando a su fin en varias partes del Mundo, y Ghana se adelantó al cierre de las clasificaciones en África y ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo del 2026.

Después de vencer a Comoras, con gol de Mohamed Kudus a los 47 minutos de tiempo corrido, Ghana aseguró su quinta participación en las Copas del Mundo, al ponerse como líder en solitario de su grupo en la CAF.

Ghana se clasificó al Mundial 2026 | @GhanaBlackStars

Con la victoria de este domingo, Ghana llegó a 25 puntos de 30 posibles, quedando a seis de Madagascar en lo que fue el cierre del sector I en las eliminatorias de África.

Junto con Ghana, Argelia aseguró su calificación a la siguiente Copa del Mundo en esta fecha FIFA, y son las selecciones cuatro y cinco de África en asegurar su lugar para el Mundial del 2026.

Ghana se clasificó al Mundial 2026 | @GhanaBlackStars

Ghana y sus cinco Mundiales

Los ghaneses volvieron a la Copa del Mundo en Qatar 2022, por lo que esta será su segunda participación de forma consecutiva, antes de Qatar, los africanos no lograron calificarse a Rusia 2018.

Previo a no llegar a la justa mundialista en 2018, Ghana se calificó a tres Copas del Mundo de forma consecutiva, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, teniendo su mejor participación en Sudáfrica, donde llegaron a los Cuartos de Final.

Ghana se clasificó al Mundial 2026 | @GhanaBlackStars