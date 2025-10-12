Kylian Mbappé confiesa la presión de jugar en el Real Madrid: “Estoy en el mejor club del mundo”

12 de Octubre de 2025

Kylian Mbappé ya viste la camiseta del Real Madrid y no oculta la exigencia que implica. En una reciente entrevista, el astro francés fue claro: la presión de triunfar en el club blanco no viene de la afición ni de los medios, sino de sí mismo. 

“Eres tú quien se mete la presión de conseguir las cosas. Esta es una presión que te metes tú mismo y que es positiva, porque te ayuda a subir el nivel. A ayudar al equipo”, explicó a Jorge Valdano para Universo Valdano.

Para Mbappé, formar parte del Real Madrid es un privilegio que exige dar el máximo cada día. “Has visto todos los jugadores que han pasado y los títulos que han dado", mencionó.

"Estoy en el mejor club del mundo, tengo que ganar, hacerlo bien, ser un ejemplo para mis compañeros, para la gente…”, resaltó el jugador del Real Madrid.

El motivo por el que rechazó al Real Madrid en 2017

El fichaje de Mbappé por el Real Madrid se dio en 2024, pero el sueño del francés de vestir de blanco viene de mucho antes. Sin embargo, en 2017, cuando dejó el Mónaco, optó por el PSG y no por el club merengue. ¿La razón? Minutos de juego.

“Cuando me fui del Mónaco el objetivo claro era jugar. En el Madrid estaban Benzema, Cristiano y Bale y yo no quería estar en el banquillo. Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar y en el Madrid sabía que no lo haría”, confesó.

“Fue increíble jugar en París, en mi casa”

Mbappé no se arrepiente de su etapa en el PSG. Durante siete años brilló con luz propia en el Parque de los Príncipes, convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club. “Tuve 7 años increíbles ahí. El orgullo de jugar dónde naciste es especial”, aseguró.

Aunque París fue su casa, el sueño del Real Madrid nunca se apagó. Hoy, finalmente, lo cumple: “Claro que tenía el sueño de jugar en el Madrid. Fue increíble jugar en París, pero esto es otro nivel”.

