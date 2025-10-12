Aterrizaje de emergencia sacude a la selección de Nigeria; libran accidente aéreo

La selección nacional de Nigeria vivió momentos de tensión este sábado cuando el avión que los trasladaba desde Sudáfrica hacia Uyo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Luanda, Angola, debido a una fractura en el parabrisas de la cabina.

Touchdown in Uyo! ✈️



Focus shifts to Benin, we go for the win!#Naija4theWin #SoarSuperEagles pic.twitter.com/7JElMcFhmV — 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) October 12, 2025

El incidente ocurrió aproximadamente 25 minutos después de despegar de Luanda, donde la aeronave había hecho una escala técnica para repostar combustible durante su trayecto desde Polokwane (Sudáfrica). Según informó la Federación Nigeriana de Fútbol (NFF), el piloto detectó un fuerte crujido en el parabrisas y decidió regresar de inmediato al aeropuerto angoleño, aplicando los protocolos de emergencia establecidos.

Afortunadamente, el aterrizaje se realizó sin incidentes mayores, y tanto los jugadores como el cuerpo técnico fueron evacuados de manera segura. Tras varias horas de espera, la delegación pudo continuar su viaje en otra aeronave, llegando a Uyo durante la mañana de este domingo.

Este percance interrumpe momentáneamente la preparación de los Super Eagles, que afrontarán el próximo martes un compromiso vital ante Benín en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. Nigeria ocupa actualmente la tercera posición del Grupo C con 14 puntos, a uno de Sudáfrica y tres del líder Benín, por lo que solo un triunfo mantendría vivas sus aspiraciones de clasificar a la cita mundialista.

La NFF agradeció públicamente la rápida reacción de la tripulación y la cooperación de las autoridades angoleñas, destacando que “la seguridad de los jugadores y del personal siempre será la prioridad número uno”.