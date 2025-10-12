Luis Suárez, con el tanto frente al Atlanta United, llegó a los 600 goles en su carrera como profesional

El pasado sábado, con el gol que Luis Suárez marcó frente al Atlanta United, el pistolero llegó a los 600 goles en su carrera como futbolista profesional, ascendiendo un par de puestos en la lista histórica de goleadores en el deporte.

El delantero charrúa comenzó su carrera con el Nacional de Uruguay, donde marcó 20 goles en 51 partidos (durante su primera etapa con el club), en la Eredivisie, con el Groningen, logró marcar 15 dianas en 37 encuentros disputados.

Suárez llegó a los 600 goles | AP

Sus buenas actuaciones lo llevaron al Ajax, donde consiguió anotar 111 goles, contando todas las competencias que disputó con el equipo de Ámsterdam, cuando Suárez llegó a Liverpool consiguió 82 goles en los 133 encuentros que jugó en Merseyside.

Suárez dejó Inglaterra para jugar en el FC Barcelona, donde tuvo su mejor efectividad frente al arco rival, 195 goles vestido como blaugrana en las seis temporadas que jugó con el equipo catalán, tras salir del cuadro catalán, Suárez siguió marcando goles con el Atlético de Madrid, el Gremio y el Inter Miami.

También, con su selección, Luis Suárez ha marcado 74 goles en 152 partidos.

Goles de Luis Suárez

Equipo Goles FC Barcelona 195 Ajax de Ámsterdam 111 Liverpool 82 Atlético de Madrid 34 Inter Miami 43 Groningen 15 Gremio 26 Nacional

Uruguay (Selección) 20

74

Lista histórica de goleadores

Goleador No de Goles 1.- Cristiano Ronaldo 946 2.- Lionel Messi 821 3.- Josef Bican 805 4.- Pelé 757 5.- Romario 745 6.- Gerd Müller 735 7.- Ferenc Puskás 704 8.- Robert Lewandowski 700 13. Luis Suárez 600

