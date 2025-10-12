Luis Suárez, con el tanto frente al Atlanta United, llegó a los 600 goles en su carrera como profesional

El delantero uruguayo llegó a los seis centenares de goles como profesional tras marcarle al Atlanta United

Suárez llegó a los 600 goles como profesional
Marcos Olvera García
12 de Octubre de 2025

El pasado sábado, con el gol que Luis Suárez marcó frente al Atlanta United, el pistolero llegó a los 600 goles en su carrera como futbolista profesional, ascendiendo un par de puestos en la lista histórica de goleadores en el deporte.

El delantero charrúa comenzó su carrera con el Nacional de Uruguay, donde marcó 20 goles en 51 partidos (durante su primera etapa con el club), en la Eredivisie, con el Groningen, logró marcar 15 dianas en 37 encuentros disputados.

Sus buenas actuaciones lo llevaron al Ajax, donde consiguió anotar 111 goles, contando todas las competencias que disputó con el equipo de Ámsterdam, cuando Suárez llegó a Liverpool consiguió 82 goles en los 133 encuentros que jugó en Merseyside.

Suárez dejó Inglaterra para jugar en el FC Barcelona, donde tuvo su mejor efectividad frente al arco rival, 195 goles vestido como blaugrana en las seis temporadas que jugó con el equipo catalán, tras salir del cuadro catalán, Suárez siguió marcando goles con el Atlético de Madrid, el Gremio y el Inter Miami.

También, con su selección, Luis Suárez ha marcado 74 goles en 152 partidos. 

Goles de Luis Suárez

EquipoGoles
FC Barcelona195
Ajax de Ámsterdam111
Liverpool82
Atlético de Madrid34
Inter Miami43
Groningen15
Gremio26
Nacional 
Uruguay (Selección)		20
74

Lista histórica de goleadores

GoleadorNo de Goles
1.- Cristiano Ronaldo946
2.- Lionel Messi821
3.- Josef Bican805
4.- Pelé757
5.- Romario745
6.- Gerd Müller735
7.- Ferenc Puskás704
8.- Robert Lewandowski700
13. Luis Suárez600

