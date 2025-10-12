¿Cuándo y dónde ver el Costa Rica vs Nicaragua?

Las Eliminatorias de la Concacaf están que hierven en Centroamérica, Costa Rica ha puesto a su afición con los pelos de punta después de tres jornadas disputadas en la que no ha podido ganar y catapultado tres empates.

Las tres unidades conseguidas han puesto en peligro la clasificación de los Ticos al Mundial 2026, ahora tendrá un duro cotejo ante Nicaragua en el Estadio Nacional de San José, en busca de catapultar su primer triunfo.

Costa Rica l fedefutbolcrc

El Grupo C está integrado por Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua. Hasta ahora, Costa Rica suma tres empates: 1‑1 ante Nicaragua, 3‑3 con Haití y 0‑0 frente a Honduras. Con ello, el equipo ‘tico’ tiene 3 puntos en tres jornadas y está rezagado frente a los líderes del grupo.

Haití y Honduras lideran, con 5 unidades cada uno. Nicaragua está al fondo con 1 punto; Los Pinolares tendrá que arriesgar y la victoria es de suma importancia al igual que lo será para los dirigidos por Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Miguel Herrera l IMAGO7

Cabe mencionar que solo el primer lugar avanza directamente al Mundial, mientras que los dos mejores segundos cuentan con opción de repechaje, es aquí que este partido entre ambos seleccionados podría ser determinante.

Antecedentes

Este será el segundo enfrentamiento entre Costa Rica y Nicaragua en una eliminatoria mundialista. Aunque el historial general los Ticos llevan mano en enfrentamientos directos en la que jamás ha perdido contra los nicaragüenses.

En recientes partidos, Nicaragua mostró carácter: en su debut en esta fase final, sorprendió con empató 1‑1 con Costa Rica como local, a pesar de quedarse con un jugador menos tras una expulsión y ahora busca dar otra sorpresa de visita.

Piojo Herrera l IMAGO7

¿A qué hora es el partido?

Todo está listo para que Costa Rica, de la mano de Miguel Herrera y Keylor Navas, busquen la victoria en casa ante Nicaragua este 13 de octubre desde el Estadio Nacional en punto de las 20:00 hrs, tiempo del centro de México y podrás seguirlo en Azteca Deportes y en el canal de YouTube de la Concacaf.

Día: 13 de octubre

Hora: 20:00hrs

Estadio: Nacional de San José

Transmisión: Azteca Deportes y YouTube de Concacaf



Costa Rica en la pasada Copa Oro l IMAGO7