La Selección de Costa Rica vive un momento delicado en las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Con tres empates en tres partidos y sin conocer la victoria, el equipo dirigido por Miguel Herrera se encuentra en una situación límite: no depende solo de sí mismo para asegurar su boleto directo a la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá.

Un formato que no perdona errores

Las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 tienen un formato completamente nuevo en la región.

Con los tres anfitriones ya clasificados, Concacaf cuenta con tres cupos directos adicionales y un lugar más al repechaje intercontinental.

En esta última fase, 12 selecciones fueron divididas en tres grupos de cuatro equipos. Solo el primero de cada grupo clasifica directo al Mundial, mientras que los dos mejores segundos disputarán el repechaje. Cada selección juega seis partidos: tres de local y tres de visitante, entre septiembre y noviembre de 2025.

<span style="-webkit-text-stroke-width:0px;background-color:rgb(255, 255, 255);color:rgb(51, 51, 51);display:inline !important;float:none;font-family:"Noto Sans", sans-serif;font-size:11px;font-style:normal;font-variant-caps:normal;font-variant-ligatures:normal;font-weight:400;letter-spacing:normal;orphans:2;text-align:right;text-decoration-color:initial;text-decoration-style:initial;text-decoration-thickness:initial;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;widows:2;word-spacing:0px;">El equipo de Miguel Herrera empató sin goles | X: @fedefutbolcrc</span>

Así va el Grupo C: Costa Rica, sin margen de error

Tras tres jornadas, Costa Rica ocupa el tercer lugar con 3 puntos producto de tres empates:

Nicaragua 1–1 Costa Rica

Haití 3–3 Costa Rica

Honduras 0–0 Costa Rica

Encima están Haití y Honduras, ambos con 5 puntos, mientras que Nicaragua cierra el grupo con 1 punto.

La falta de contundencia ha sido el gran problema del equipo tico, que ha mostrado momentos de buen futbol pero sin lograr reflejarlos en el marcador. El propio Miguel “Piojo” Herrera ha reconocido que su equipo “no puede seguir empatando si quiere soñar con el Mundial”.

Lo que le queda a Costa Rica

El calendario no será sencillo para los ticos:

vs Nicaragua — 14 de octubre 2025

visita a Haití — 14 de noviembre 2025

vs Honduras — 19 de noviembre 2025

Costa Rica cerrará su grupo con dos partidos clave en casa, donde deberá ganar sí o sí.

Con 9 puntos aún en juego, “La Sele” necesita al menos dos victorias y un empate para tener opciones reales de clasificar, dependiendo de los resultados entre Honduras y Haití.

Piojo Herrera en juego con Costa Rica I MEXSPORT

¿Qué necesita para clasificar al Mundial 2026?

El panorama es claro:

Si gana los tres partidos , clasificaría directo con 12 puntos.

Con dos victorias y un empate (8 pts) , podría alcanzar el repechaje si su diferencia de goles supera a la de los segundos de otros grupos.

Si pierde uno o empata más de la cuenta, quedará fuera incluso del repechaje.

El margen de error es cero.

El “Piojo” bajo presión

Miguel Herrera asumió el mando de Costa Rica con la promesa de renovar la ilusión, pero los resultados aún no acompañan. La afición empieza a impacientarse, especialmente tras el 0–0 ante Honduras, donde el equipo mostró poco peso ofensivo.

Con figuras como Keylor Navas, Manfred Ugalde y Francisco Calvo, el talento no falta; lo que necesita “La Sele” es dar un golpe de autoridad y recuperar la confianza.