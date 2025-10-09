¿Se quedan sin mundial? Se 'cancela' partido de Eliminatorias; FIFA no ha dado resolución

A falta de solo dos jornadas para que finalicen las Eliminatorias africanas rumbo al Mundial de 2026, cada punto es crucial. Ante esto, el duelo entre Malawi y Guinea Ecuatorial, programado para el 9 de octubre de 2025 en el Bingu National Stadium, era necesario para poder definir el futuro de su grupo, hasta que fue cancelado de manera sorpresiva.

La FIFA anunció oficialmente la cancelación del encuentro, pero sin ofrecer detalles sobre una posible reprogramación o sanción. El juego no se pudo llevar a cabo debido a la negativa de Guinea Ecuatorial a viajar, alegando “problemas logísticos y organizativos” que los obligaron a quedarse en su país.

Crisis interna en Guinea Ecuatorial

La Federación de Futbol de Malawi emitió un comunicado informando que el partido no se llevaría a cabo por “complicaciones de viaje imprevistas del equipo visitante”. Por su parte, la Federación Ecuatoguineana de Futbol reconoció su propia responsabilidad al hablar de “mala organización” y “falta de información clara”.

La situación alcanzó tal gravedad que el presidente de la federación, Venancio Tomás Ndong, se reunió con el ministro de deportes, Clemente Engonga Nguema, para buscar soluciones, aunque hasta ahora no hay una resolución definitiva.

Los jugadores permanecen alojados en el hotel Sofitel de Sipopo, sin siquiera haber salido del país. La negativa a utilizar un vuelo chárter rumbo a Lilongüe, bajo el argumento de “razones internas”, refleja el nivel de desorganización que podría costarles muy caro.

¿Y en lo deportivo? El panorama se complica

Ambas selecciones llegan con 10 puntos en el Grupo H, pero están por detrás de Namibia (14 pts) y Liberia (11 pts). Un triunfo era vital para mantenerse en la lucha por el boleto al repechaje.

Cabe recordar que Guinea Ecuatorial ya sufrió una dura sanción, perdió seis puntos por alinear indebidamente a Emilio Nsue, lo cual los dejó en una situación límite.

Por su parte, Malawi venía de un triunfo en casa ante São Tomé y esperaba aprovechar su localía nuevamente. Incluso ya tenía programado su entrenamiento previo al duelo que nunca se disputó.

La gran incógnita ahora es saber qué decisión tomará la FIFA: ¿se reprogramará el partido? ¿se le dará el triunfo a Malawi por default? ¿habrá sanción para Guinea Ecuatorial? La única certeza hasta ahora es la incertidumbre.

Algunas versiones, indican que la Confederación Africana de Futbol podría emitir un comunicado oficial en las próximas horas. Mientras tanto, en Malawi se preparan para su siguiente compromiso, con la esperanza de que la FIFA resuelva a su favor.

