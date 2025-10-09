Países Bajos golea a Malta y se afianza como líder de grupo en las Eliminatorias Mundialistas

Países Bajos cerrará la jornada de las Eliminatorias Mundialistas de UEFA como líder del Grupo G tras golear 4-0 a Malta en el Estadio Nacional Ta’ Qali.

Cody Gakpo se consagró como la figura del partido luego de anotar dos goles, ambos de penal, en los primeros minutos de cada tiempo.

En el complemento, Tijani Reijnders aumentó la ventaja tras un error del portero maltés y Memphis Depay cerró la cuenta con un buen cabezazo en el tramo final.

Panorama del Grupo G

Con este resultado, Países Bajos ya suma 13 unidades tras cinco fechas y se mantiene en la cima el sector G, perseguido por Polonia y Finlandia, ambos con 10 puntos.

Para la siguiente jornada, el cuadro dirigido por Ronald Koeman recibirá en casa al cuadro finlandés en un partido que será clave en sus aspiraciones de cara al Mundial 2026.

Por su lado, Malta es sotanero con solo dos puntos y oficialmente quedó eliminado de la contienda por el boleto a la Copa del Mundo.

