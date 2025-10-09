Equipos europeos siguen de cerca a Obed Vargas, joya mexicana del Tri Sub 20

La Selección Mexicana Sub 20 ha sorprendido en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile, en el cual ya está instalada en los Cuartos de Final para enfrentar a Argentina.

El equipo dirigido por Eduardo Arce ha mostrado que cuenta con elementos de mucha calidad que han sido clave, entre ellos Obed Vargas, quien recientemente fue elegido como el mejor jugador Sub 22 de la temporada 2025 de la MLS.

El mediocampista del Seattle Sounders ha sido un pilar del Tri y uno de los futbolistas más destacados del torneo, lo que provocó que el futbol europeo ya tenga los ojos puestos sobre él.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, varios clubes del Viejo Continente ya monitorean a Vargas con el propósito de estudiar su fichaje en 2026.

Vargas en un partido de México Sub 20 en el Mundial | MEXSPORT

¿Cuánto vale Obed Vargas?

De acuerdo con cifras de Transfermarkt, el jugador nacido en Alaska está tasado en ocho millones de dólares, lo que lo convierte en el más valioso del combinado nacional Sub 20.

Sus números

Pese a su corta edad, el mediocampista mexicano ya cuenta con 167 partidos a sus espaldas con la camiseta del Seattle Sounders en distintos torneos: US Open Cup, MLS, Leagues Cup, Concachampions y el pasado Mundial de Clubes. En total, registra seis goles y siete asistencias.

Obed Vargas con Seattle Sounders en el Mundial de Clubes | MEXSPORT