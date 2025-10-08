"Pensé en retirarme": Éder Militao reflexiona sobre lesiones

Éder Militao ha sufrido duras lesiones, en especial dos lesiones en la rodilla que lo dejaron fuera de las canchas por 438 días, algo que más allá de lo físico, sufrió mentalmente por lo que representa la inactividad por un largo tiempo.

En acción | X: @edermilitao

¿Qué dijo Éder Militao sobre sus lesiones?

El central brasileño aseguró que pensó en retirarse del futbol, sin embargo, la ayuda de su familia lo fortaleció para continuar su carrera. Además, Militao expresó una profunda reflexión sobre lo que vivió en estos últimos dos años.

“Con mi segunda lesión me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pensé en dejar el futbol porque no es fácil, pero con la ayuda de mi esposa, mi hija y mis compañeros, hoy estoy aquí para jugar bien”, inició Militao sobre lo que vivió.

“Han sido dos años difíciles, con dos lesiones muy complicadas. La segunda la enfrentas de otra manera porque ya conoces el proceso. No es fácil. Tienes que estar muy apegado a tu familia, a Dios... Te quita la rutina, lo que estás acostumbrado a hacer, entrenar. De repente, estás en casa, dependiendo de ayuda, de que alguien te ayude. Gracias a Dios, me recuperé de las lesiones y volví al máximo nivel, lo cual no es fácil”, agregó Militao.

Militao festeja | X: @edermilitao

¿Qué le pasó a Militao?

Militao se rompió los ligamentos de ambas rodillas, primero la izquierda en 2023 y un año después le ocurrió con la derecha, lo que representó un golpe duro para el brasileño, al grado de poner en duda la continuidad de su carrera.

El brasileño, ya con actividad continua en Real Madrid espera retomar la confianza para regresar a su mejor versión, luego de un complicado episodio. En el cuadro Blanco buscan contar con sus capacidades para fortalecer la plantilla.

El regreso de Militao ha sido recibido con optimismo por parte del cuerpo técnico y la afición del Real Madrid, que reconocen su esfuerzo y determinación para superar una etapa tan complicada. Su reintegración progresiva ha sido clave para recuperar ritmo competitivo y aportar nuevamente solidez a la defensa del equipo.

Más allá del aspecto deportivo, el caso de Militao refleja la resiliencia y fortaleza mental necesarias para sobreponerse a lesiones graves. El defensor se ha convertido en un ejemplo dentro del vestuario, mostrando que la constancia y el apoyo emocional son fundamentales para volver a competir al más alto nivel.

En partido | X: @edermilitao