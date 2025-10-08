¿Se retira? Cristiano Ronaldo da pistas sobre el futuro de su carrera

Cristiano Ronaldo dio pistas sobre su futuro, en el que el retiro está cada vez más cerca. El delantero aseguró que quiere jugar más años, pero tampoco muchos tras recibir un premio de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF).

Cristiano Ronaldo festeja gol | X: @selecaoportugal

¿Cristiano Ronaldo se retira?

Ronaldo recibió el ‘Globo Prestigio’ en los Portugal Football Globes de la FPF y durante su discurso habló sobre lo que visualiza en el futuro de carrera. El delantero del Al-Nassr quiere jugar más años, pues considera que aún tiene mucho que aportarle a su club y Selección.

“Quiero seguir jugando unos años más, no muchos… tengo que ser honesto. Todavía estoy produciendo cosas buenas, ayudando a mi club y a Portugal. Entonces… ¿por qué no continuar?”, dijo Cristiano Ronaldo sobre los deseos en su carrera.

“Cuando me retire, me iré satisfecho porque lo di todo”, agregó el portugués sobre el tema. Por ahora, el objetivo de Ronaldo es ganar los partidos que vienen con su Selección ante Irlanda y Hungría, claves para conseguir la clasificación al Mundial de 2026.

Cristiano y su meta de los mil goles

Con 40 años de edad, Cristiano Ronaldo brilla todavía con sus equipos, y mantiene su sueño de llegar a los mil goles, meta que no es lejana, ya que tiene 946 tantos entre club y Selección, por lo que se espera que pronto llegue a dicha cuota.

Cristiano con trofeo | X: @selecaoportugal

El galardón marca un nuevo capítulo en la extensa carrera del portugués, quien se mantiene vigente a pesar del paso del tiempo. Su constancia y nivel competitivo le han permitido seguir compitiendo en la élite y ser una figura determinante tanto en su club como en la Selección Nacional.

Ronaldo atraviesa una temporada positiva con el Al-Nassr, donde continúa su racha goleadora y minutos con regularidad. Su rendimiento ha sido clave para mantener al equipo entre los primeros lugares de la liga saudí y consolidar su rol como referente ofensivo.

En el combinado portugués, el delantero es parte del grupo principal y mantiene su liderazgo dentro y fuera del campo. Con la clasificación al Mundial de 2026 como meta inmediata, Ronaldo busca cerrar su etapa internacional con una última huella con Portugal.

Cristiano festeja triunfo | X: @selecaoportugal