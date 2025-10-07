¡El futuro es hoy! Futbolista negocia su fichaje usando IA y lo llama “mi mejor agente”

Lo que parecía una historia de ciencia ficción se ha vuelto realidad en el futbol inglés. Demetri Mitchell, defensa de 28 años y exjugador del Manchester United, ha sorprendido al mundo al revelar que negoció su fichaje con el Leyton Orient, club de la League One (tercera división), utilizando ChatGPT en lugar de un agente. Según explicó en el pódcast británico From My Left, el futbolista recurrió a la inteligencia artificial para recibir asesoría personalizada sobre cómo negociar con su nuevo equipo.

Demetri Mitchell en Manchester United | IG: demetri_mitchell

El jugador, formado en la cantera del United, aseguró que la herramienta le ofreció las respuestas y los argumentos necesarios para concretar el acuerdo. “El Leyton Orient me envió una oferta y usé ChatGPT para preguntar cómo negociar y qué decir”, relató Mitchell. “Le conté mi trayectoria, mis pretensiones y hasta mis gastos familiares para que me ayudara a preparar una respuesta profesional”.

ChatGPT, el agente más barato del mercado

Mitchell explicó que la decisión de recurrir a la IA vino después de tener desacuerdos con sus antiguos representantes. Sin intermediarios de por medio, el jugador decidió probar suerte con la tecnología y el resultado no pudo ser mejor. “ChatGPT fue el mejor agente que he tenido en mi carrera. Las comisiones suelen ser del 5%, y ChatGPT me cuesta solo 15 libras al mes”, bromeó el defensor inglés.

Demetri Mitchell en cancha | IG: demetri_mitchell

El futbolista, que ha pasado por equipos como Hearts, Hibernian, Blackpool y Exeter City, confesó que el ahorro económico fue considerable y que, para jugadores de su nivel, cada libra cuenta. “No todos ganamos como las grandes estrellas. Ahorrarte ese porcentaje puede marcar la diferencia”, comentó.

Una anécdota que podría marcar tendencia

Aunque la historia de Mitchell tiene un tono anecdótico y humorístico, también refleja cómo la inteligencia artificial comienza a integrarse en ámbitos inesperados, como el deporte profesional. Su experiencia demuestra que herramientas como ChatGPT pueden ser útiles no solo para comunicarse o redactar textos, sino también para tomar decisiones estratégicas en la carrera de un atleta.

El caso ha despertado curiosidad en redes sociales y entre medios británicos, que destacan la naturalidad con la que el futbolista describió el proceso. Muchos usuarios incluso celebraron su ingenio y lo llamaron “pionero del futbol moderno”.

De Old Trafford a la IA

Formado en la academia del Manchester United, Demetri Mitchell debutó con el primer equipo en 2017 bajo las órdenes de José Mourinho. Aunque su carrera no tomó el rumbo estelar que muchos esperaban, el defensor ha mantenido una trayectoria estable en clubes británicos, combinando talento, perseverancia y, ahora, una buena dosis de innovación tecnológica.

Demetri en Blackpool winger | CAPTURA BBC

Su historia, además de generar simpatía, podría inspirar a otros futbolistas a buscar alternativas en la gestión de su carrera. “ChatGPT no cobra comisión y te contesta al instante”, comentó entre risas. Una frase que resume el espíritu de una era donde la tecnología redefine hasta los contratos del futbol.