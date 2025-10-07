¿Harry Kane volverá a la Premier League? El atacante revela sus planes

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, dice que su interés en regresar a la Premier League se ha enfriado porque está "totalmente comprometido" con el Bayern Múnich. Kane, de 32 años, se unió a los 'Bávaros' desde el Tottenham en el verano de 2023 y tiene contrato allí hasta el verano de 2027.
El delantero expresó que al dejar a los Spurs, esperaba "con certeza" que algún día regresaría al fútbol inglés. Ya no está tan seguro de eso: "En cuanto a quedarme más tiempo (en el Bayern), definitivamente podría verlo", afirmó Kane, quien se ha reportado para el deber con Inglaterra antes de un amistoso con Gales el jueves y un partido de clasificación para la Copa del Mundo en Letonia el 14 de octubre.
Enfocado en el Bayern Munich
Kane enfocado en el Munich: "Hablé abiertamente hace un par de semanas de que aún no he tenido esas conversaciones con el Bayern, pero si surgieran, estaría dispuesto a hablar y tener una conversación honesta. Obviamente, depende de cómo vayan el próximo año o así y lo que lograremos juntos. Ahora mismo, diría que estamos en un momento fantástico y no pensando estoy en nada más.
"En cuanto a la Premier League, no sé, si me hubieras preguntado cuando me fui por primera vez al Bayern, habría dicho con certeza que volvería. Ahora que he estado allí un .Par de años, probablemente diría que eso ha disminuido un poco, pero no diría que nunca volvería."
¿Cuáles son sus numeros en la actual temporada de Bundesliga?
Kane ha marcado 11 goles en sus primeros seis partidos en la Bundesliga, con el Bayern obteniendo un máximo de 18 puntos y matienen el invicto desde lo más alto de la casificación.
"Lo que he aprendido en mi carrera es que diferentes oportunidades y diferentes momentos suceden y las cosas encajan", comentó Kane. "Volviendo a mi primer punto con el Bayern, ahora estoy totalmente comprometido con el Bayern". Kane ganó su primer gran trofeo a nivel de club la temporada pasada cuando el Bayern ganó la liga y dijo que eso "me ha dado más motivación para hacer más y ser mejor".
"Creo que lo he demostrado este año", manifestó. "Estaba interesado en cómo me sentiría después de ganar un trofeo. Obviamente, todavía hay mucho más que quiero lograr en términos de otros trofeos y trofeos más grandes, sin duda.", resaltó Kane.
El delantero resaltó su momento emocional: "Pero creo que siempre fue solo, en mi cabeza, '¿Cómo me iba a sentir después de lograr ganar mi primero?' Pero sin duda, me empujé en la otra dirección, en términos de ser aún mejor, comer aún más sano, hacer más gimnasio. Solo tratando de sacar el máximo provecho de lo que tengo ahora".