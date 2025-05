¡Celebra en grande! Harry Kane por fin es campeón y así festejó su título con Bayern Munich

Diez años y 59 torneos después de su debut como profesional, Harry Kane finalmente ganó su primer título. Con el empate 2-2 entre Bayer Leverkusen y Friburgo, Bayern Munich se coronó en la Bundesliga.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Con ello, finalmente terminó la sequía para el delantero británico, a quien en el pasado se le negaron los títulos tanto con la Selección de Inglaterra, como con Tottenham. Incluso con los bávaros se fue en blanco en su primer año. Sin embargo, este domingo esa mala racha llegó a su fin y Kane lo festejó en grande, como merece tras una larga espera.

Bayern Munich y Kane se coronaron esta temporada | AP

Así fue la celebración de Harry Kane tras el título de Bayern Munich

Por medio de redes sociales, el atacante de 31 años compartió videos y fotografías de cómo festejó con sus compañeros de equipo. Una de las imágenes más emotivas fue con Eric Dier, ambos futbolistas fundidos en un gran abrazo.

El defensa y el delantero inglés pasaron años juntos con los Spurs, padecieron fracasos acompañados, por lo que finalmente pudieron celebrar un título en conjunto.

Así se abrazaron Kane y Dier | CAPTURA

De igual forma, Kane subió varios videos a sus redes sociales del momento en el que finalizó el juego de Leverkusen, tras lo cual él y sus compañeros comenzaron a cantar la tradicional canción de Queen, 'We are the Champions'.

We are the Champions!! 🏆 pic.twitter.com/YYHC7k6ldU — Harry Kane (@HKane) May 4, 2025

Los torneos por los que pasó Kane antes de ser campeón

Antes de coronarse con los bávaros, el delantero inglés tuvo que disputar 59 torneos, tanto con Tottenham como con Bayern Munich.

16 ligas: 11 de Premier League, dos de Championship, uno de League One y dos de Bundesliga

20 copas nacionales: diez de FA Cup, ocho Copas de la Liga, una Copa de Alemania y una Supercopa alemana

14 copas internacionales: siete Champions League, seis Europa League y una Conference League

Nueve torneos con selección: Dos Mundiales, tres Eurocopas cuatro UEFA Nations League

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Lucas Paquetá lloró tras amonestación en el juego de West Ham contra Tottenham

Los bávaros se quedaron con el título de la Bundesliga | AP