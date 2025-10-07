Toni Kroos “aplasta” al FC Barcelona: “Cualquier equipo puede hacerles daño”

El fin de semana pasado, en el Ramón Sánchez Pizjuan, el FC Barcelona cayó goleado frente al Sevilla, encuentro que dejó entrever las dolencias del equipo que dirige Hans-Dieter Flick, y que, ahora, Toni Kroos saca a la luz.

Mediante la última transmisión de su pódcast, Einfach mal Luppen, el exjugador merengue “cargó” contra el equipo catalán, asegurando que con el estilo de juego que tienen, cualquier equipo puede hacerles daño.

FC Barcelona fue criticado por Kroos | AP

“El Barça tiene uno de los estilos más atractivos, si no el más atractivo de toda Europa, pero creo que asumen muchos riesgos. En un mal día de Pedri, Lamine o Raphinha, cualquier equipo les puede hacer daño y ganar”, comentó Kroos

Kroos recuerda las eliminaciones de Champions

El exfutbolista alemán, además de criticar el sistema de juego del FC Barcelona y de Hans-Dieter Flick, alabó que sean un equipo que tiene uno de los estilos de juego más atractivos de Europa, aunque, aprovechó para recordarles las eliminaciones de Champions League.

“El año pasado ya les pasó con el Inter, y este año, ya sea en octavos de final, cuartos, semifinales o en la final, en algún momento se toparán con un rival, así, esto les pasará en la Champions, en la liga no creo porque son muy dominantes”, comentó Kroos.

El cansancio los deja expuestos

Otro de los puntos que destacó Kroos, fue el cansancio como enemigo del FC Barcelona, asegurando que después del minuto 75 le cuesta mucho trabajo al cuadro culé.

“A partir del minuto 75, notas que todos están más cansados y ves que no cambian a otro estilo de cerrar espacios. Si estás cansado y no cambias el estilo de juego, se hace muy evidente lo expuesto que estás”, finalizó el germano

