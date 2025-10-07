Selección de Gales da actualización sobre Aaron Ramsey

Aaron Ramsey no viajará con Gales para disputar la Fecha FIFA de octubre con su Selección. Tras los problemas físicos que arrastra desde hace una semana, el mediocampista de Pumas se quedará en México para continuar con su recuperación. Asimismo, el jugador de 34 años reportará en Cantera esta misma tarde para poder estar listo en el cierre del Apertura 2025.

Desde septiembre de 2024, Ramsey no ha tenido actividad con su Selección, pero para esta Fecha FIFA, Craig Bellamy, seleccionador de Gales, lo convocó para afrontar las Eliminatorias UEFA rumbo a la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, molestias musculares le impidieron al jugador hacer el viaje, por lo que terminaron por darlo de baja en la convocatoria.

Ramsey ya no viajará con Gales | MEXSPORT

¿Qué le pasó a Aaron Ramsey?

Aaron Ramsey tuvo actividad en el partido contra América, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025. Durante dicho encuentro, el galés jugó 60 minutos y no presentó alguna molestia. Sin embargo, durante la semana previa al juego ante Chivas, fue cuando el jugador de Pumas se lesionó.

Durante el entrenamiento del jueves, el jugador de 34 años abandonó el terreno de juego por molestias musculares. Apenas un día después, el galés también se mostró lesionado, por lo que no fue convocado para el duelo ante Guadalajara, el cual perdió Pumas 1-2 en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Qué partidos se perderá Aaron Ramsey y quién ocupará su lugar en la Selección de Gales?

El lugar que dejó disponible en el llamado será para Isaak Davies, mediocampista que milita en el Cardiff City. Cabe resaltar que la Selección de Gales enfrentará un duelo amistoso ante Inglaterra en Wembley Stadium, para después medirse ante a Bélgica, partido que buscarán ganar para colocarse en el segundo lugar de su grupo.

Gales confirmó la baja de Ramsey | CAPTURA

¿Cómo va Gales en las eliminatorias rumbo al Mundial?

Gales se encuentra en el Grupo J junto con Macedonia del Norte, Bélgica, Kazajistán y Liechtenstein. Después de ocho jornadas de eliminatorias UEFA, el combinado que dirige Craig Bellamy se encuentra en tercer lugar del sector con 10 puntos, mismos que el combinado belga, al cual enfrentará esta misma semana. Por lo tanto, su próximo partido será de suma importancia.

En su enfrentamiento anterior, Bélgica venció 4-3 a Gales, por lo que dicho resultado mantiene a los belgas por encima de los británicos. Sin embargo, si en este partido gana Gales, no solo superarían en unidades a su rival, sino que se metería a puestos de repechaje para la Copa del Mundo.

Cabe resaltar que únicamente el primer lugar del Grupo J tendrá garantizado su lugar al Mundial. El segundo lugar estará en el Repechaje de UEFA, en donde afrontarán otra eliminatoria en busca de su boleto mundialista.

Ramsey tratará de regresar con Pumas en la parte final del torneo | MEXSPORT

¿Cuándo regresará Ramsey a jugar con Pumas?

Con el parón de clubes por Fecha FIFA, Aaron Ramsey tendrá alrededor de dos semanas para estar listo de cara al cierre del Apertura 2025. Este sábado, Pumas tendrá un partido amistoso ante Cruz Azul en Estados Unidos, sin embargo, se espera que el galés no esté disponible para no forzarlo y que esté de regreso para los partidos de Liga MX.

Aún así, luego de un día de descanso, Ramsey y el resto del plantel de Pumas que no fue llamado a alguna Selección reportarán en Cantera para continuar con sus entrenamientos y recuperaciones en algunos casos.

¿Cuándo es el próximo partido de pumas y contra quien jugará?

El próximo duelo de Pumas en Liga MX será el sábado 18 de octubre en el Estadio BBVA ante Rayados. Luego de tres de derrotas consecutivas, los dirigidos por Efraín Juárez buscarán sumar puntos, pues en caso de perder nuevamente, podrían quedarse fuera de puestos de Play In con una combinación de resultados.

Ramsey se perderá la oportunidad de regresar a la selección | MEXSPORT